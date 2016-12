Consiliul Judeţean Constanţa refuză să explice deficitul bugetar înregistrat pe 2009

Consiliul Județean Constanța refuză să explice deficitul bugetar înregistrat pe 2009

// Și în 2008, CJC a înregistrat deficit, chiar mai mare decât cel de anul trecut, ceea ce arată incompetența instituției în administrarea veniturilor județului, care a rămas pe minus chiar și într-o perioadă de creștere economică Cheltuielile Consiliului Județean Constanța (CJC) pe anul 2009 au depășit cu mult încasările instituției care s-a trezit, la începutul lui 2010, cu un gol de casă de „numai”… 23.589.432 de lei. Pe ordinea de zi a ședinței CJC din luna februarie, a fost înscris un proiect de hotărâre ce viza acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetar la sfârșitului exercițiului financiar 2009, cu suma de 23.589.432 de lei. Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, fondul de rulment reprezintă partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și poate fi utilizat pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile anului curent. Pus în situația de a explica acest deficit bugetar, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a preferat atunci să se refugieze la adăpostul unui răspuns evaziv, argumentând că veniturile preconizate a fi încasate nu s-au realizat din „varii motive”. Constantinescu a invocat exemplul taxei pe drumurile județene. Potrivit lui Nicușor Constantinescu, la acel moment, CJC avea în fondul de rulment aproximativ 19.000.000 de lei, ceea ce înseamnă că deficitul nici nu poate fi acoperit în totalitate din această sursă. În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ziarul „Cuget liber” a solicitat, în scris, Consiliului Județean Constanța mai multe informații pe acest subiect. În primul rând, am solicitat CJC să precizeze care este valoarea fondului de rulment în prezent, precum și prezentarea detaliată, în funcție de capitolele și subcapitolele bugetului de venituri și cheltuieli al CJC, a cauzelor care au condus la înregistrarea deficitului bugetar de 23.589.432 de lei pe anul 2009. De asemenea, am cerut CJC să menționeze care sunt sursele financiare care vor putea completa diferența în cazul în care fondul de rulment nu poate acoperi în totalitate acest deficit. Solicitarea a fost înregistrată la CJC cu numărul 3632, în data de 23.02.2010. De aproximativ două luni de zile, reprezentanții consiliului nu ne-au furnizat un răspuns la problemele ridicate. Ulterior, ziarul „Cuget liber” a solicitat, și verbal, informații privind stadiul în care se află adresa noastră, însă nici purtătorul de cuvânt al instituției, Cristian Moldovanu, și nici reprezentanții Direcției Buget - Finanțe din cadrul CJC nu au mai răspuns apelurilor telefonice. Însă acesta nu este un caz unic în istoria CJC. Consiliul a înregistrat un deficit bugetar mult mai mare în 2008. Mai precis, acum doi ani, în luna octombrie, Consiliul Județean Constanța aproba utilizarea din fondul de rulment a sumei de 25.174.700 de lei pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile exercițiului bugetar, așa cum se arată în HCJC 322/2008. Acest fapt poate servi drept argument pentru demonstrarea incompetenței conducerii CJC în gestionarea veniturilor județului, consiliul ajungând la goluri de casă de zeci de milioane de lei chiar și în perioada în care se înregistra o creștere economică. Un an mai târziu, CJC a trebuit să aprobe o nouă hotărâre (HCJC 357/2009) pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, utilizând suma de 18.000.000 de lei din fondul de rulment.