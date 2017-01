Consiliul Judeţean Constanţa ar putea rămâne cu jumătate din actualii funcţionari

Consiliul Județean Constanța ar putea rămâne cu jumătate din actualii funcționari

Ştire online publicată Luni, 17 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii autorităților locale împreună cu ministrul Finanțelor, Gheorghe Pogea, și vicepremierul Dan Nica, s-au întâlnit, în acest week-end, la Bușteni, pentru a discuta despre descentralizare. Ei au analizat îndelung Legea finanțelor publice locale, iar participanții au fost de acord să se constituie în Legea bugetului de stat un Fond de dezvoltare, care va fi împărțit, după criterii fixe, administrațiilor locale. Fiecare primărie și consiliu județean ar putea avea două bugete: unul pentru cheltuielile curente și unul pentru investiții (bani din Fondul de dezvoltare). Totodată, cei prezenți au convenit asupra redimensionării angajaților din aparatul propriu al administrațiilor locale, stabilind un normativ de personal care va reduce drastic numărul angajaților. Primăria Capitalei, de exemplu, ar urma să-și reducă personalul bugetar cu 60%. Potrivit unor surse participante la discuții, redimensionarea structurilor de funcționari publici locali ar urma să reali-zeze economii la bugetul de stat, în primă fază, de peste 125 de milioane de euro. O altă propunere privește primăriile de comune care au până la 1.500 de locuitori și care ar urma să beneficieze de o medie de 12 funcționari pu-blici în aparatul propriu. Următorul prag, pentru localitățile între 1.500 și 3.000 de locuitori, ar urma să aibă 14 funcționari, iar cele cu o populație între 3.000 și 5.000 - 16 funcționari. Loca-litățile între 5.000 și 10.000 de locuitori ar urma să beneficieze de serviciile a 21 de funcționari, iar cele între 10.000-20.000 de 24 de funcționari. De asemenea, Consiliile Județene urmează să funcționeze cu 120 și cel mult 180 de angajați, în funcție de mărimea județului în cauză. Municipiul Constanța are aproximativ 300.000 de locuitori și, potrivit organigramei ac-tualizate în ședința de la sfârșitul lunii iulie, are 743 de posturi de funcționari publici. În organigrama sa, consiliul județean are incluse aproximativ 350 de posturi de funcționari și va trebui să își reducă numărul de personal până la maximum 180. Dan Nica a declarat ieri, la Bușteni, că la prima rectificare bugetară vor fi alocate fondurile necesare pentru funcționarea primăriilor și consiliilor județene care se află în incapacitate de plată, căutându-se totodată fonduri pentru reabilitarea drumurilor județene. Propunerile liderilor locali, de modificare a Legii finanțelor publice locale, urmează să fie prezentate, astăzi, în ședința coaliției de guvernare și, ulterior, în Guvern, în aproximativ două săptămâni.