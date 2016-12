Consilierul Viorel Coman, de la Cernavodă, pleacă din PSD şi candidează la Primărie

Consilierul Viorel Coman, de la Cernavodă, pleacă din PSD și candidează la Primărie

Consilierul local Viorel Coman și-a anunțat, ieri, candidatura la Primăria Cernavodă. El a spus că, în cadrul primei ședințe a Consiliului Local Cernavodă, își va da demisia din această funcție, dar și din partidul din care face parte, respectiv din PSD. Coman va candida pentru funcția de primar din partea Partidului Ecologist Român (PER). El a precizat că, dacă va câștiga Primăria Cernavodă, dorește să reabiliteze infrastructura la Cernavodă, să creeze locuri de muncă, să continue extinderea sistemului de termoficare, să facă sere și să dezvolte agricultura. În ceea ce privește legăturile cu PSD, Viorel Coman a lăsat să se înțeleagă că nu a existat o bună comunicare, deoarece PSD-ul nu a dorit nici măcar să facă un sondaj la Cernavodă pentru a vedea cum stă actualul primar în fața locuitorilor și cine ar avea mai multe șanse la competiția electorală. „Nu s-a făcut niciun sondaj de PSD. Cred că nu s-a dorit acest lucru. Eu am comandat un sondaj în oraș și așa am aflat că am 10%. De aceea, m-am hotărât să candidez. În plus, cei doi candidați, Mariana Mircea și Gheorghe Hânsă, sunt compromiși. În ceea ce-l privește pe candidatul PDL, Marian Sava, acesta nu are decât 2% în sondaje și nu-mi fac probleme”, a spus Viorel Coman.