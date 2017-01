Consilierul PD-L Adrian Gheorghiţă a făcut primul pas pentru desemnarea reprezentantului CJC în vederea organizării referendumului de la Cernavodă

Consilierul PD-L Adrian Gheorghiță a făcut primul pas pentru desemnarea reprezentantului CJC în vederea organizării referendumului de la Cernavodă

În pofida faptului că inițiatorii strângerii de semnături pentru organizarea referendumului de demitere a primarului din Cernavodă, social-democrata Mariana Mircea, au renunțat la procesul intentat Prefecturii Constanța pe 8 iulie 2009, prin care obligau instituția să se implice în organizarea referendumului, ceea ce s-a și întâmplat din decembrie, procedura merge mai departe. Mai exact, așa cum a explicat reprezentantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, „demersul organizării referendumului de demitere nu este influențat, nu are legătură cu faptul că inițiatorii strângerii de semnături s-au retras din proces”. În opinia prefectului Palaz, aceștia au renunțat la proces cel mai probabil din cauza faptului că Prefectura a început, pe 18 decembrie 2009, procedura prin care a solicitat instituțiilor implicate - Judecătoria Medgidia, Consiliul Județean Constanța (CJC), Primăria și Consiliul Local Cernavodă - să-și desemneze, fiecare în parte, câte un reprezentant în comisia de organizare a referedumului. În acest sens, Claudiu Palaz a subliniat că demersul nu are, deci, de suferit, el amintind, de altfel, că după Judecătoria Medgidia și Consiliul Local Cernavodă a venit rândul CJC să-și desemneze reprezentantul. Din acest punct de vedere, consilierul județean PD-L Adrian Gheorghiță a declarat, ieri, că a depus încă din data de 19 decembrie, la registratura Consiliului Județean Constanța, proiectul de hotărâre prin care solicită desemnarea unui re-prezentant al CJC în comisia menționată. Proiectul nu a trecut, însă, prin comisia de specialitate, anume Comisia pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială și asta deoarece ea nu s-a întrunit. Potrivit informațiilor postate pe site-ul CJC, comisia ar trebui să se întâlnească în fiecare zi de vineri, de la 14.00 la 16.00. Membrii comisiilor de specialitate sunt convocați în ședințe de președintele fiecărei comisii, în acest caz fiind vorba despre social-democratul Cristinel Dragomir care e, totodată, și vicepreședinte al CJC. Curios cum, un proiect de hotărâre depus încă din luna decembrie nu a ajuns, nici până în prezent, în dezbaterea comisiei de specialitate corespunzătoare. Așa cum a declarat Adrian Gheorghiță, comisia se va reuni, cel mai probabil, cu două sau trei zile înainte de ședința lunii februarie a Consiliului Județean. În aceeași ordine de idei, consilierul PD-L a mărturisit că este sceptic cu privire la șansele pe care acest proiect le are pentru a intra pe ordinea de zi. O altă posibilitate ar fi, susține Gheorghiță, aceea ca el să fie introdus pe ordinea de zi suplimentară, dar chiar și așa, șansele sunt minime, pentru că și în acest caz este nevoie de supunerea la vot, gest care ar putea fi făcut doar de președintele CJC, pesedistul Nicușor Constantinescu. „Nu cred că-l vor supune la vot (n.r. - consilierii județeni), pentru că nu vrea Nicușor Constantinescu. Nu va intra cu siguranță pe ordinea de zi, nici pe cea suplimentară, fiindcă nu vrea Stăpânul Inelelor”, a comentat consilierul Adrian Gheorghiță, referindu-se la președintele Consiliului Județean Constanța.