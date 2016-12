Consilierul local Mircea Dobre, declarat incompatibil de ANI

Nu există zi ca cei de la Agenția Națională de Integritate (ANI) să nu declare incompatibil un ales local. Dacă săptămâna trecută, 22 de aleși din județul Constanța s-au aflat pe lista celor de la ANI, iar miercuri, alți trei primari au luat la cunoștință despre deciziile prin care ANI îi declară incompatibili, ieri, a venit rândul unui consilier local municipal.Mai exact, ieri, reprezentanții Agenției Naționale de Integritate au constatat existența stării de incompatibilitate a șase consilieri locali din țară. Printre aceștia, se află și consilierul local al munici-piului Constanța, Mircea Dobre.Potrivit unui comunicat remis de ANI, Mircea Dobre este acuzat că „s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al municipiului Constanța, a încheiat prin inter-mediul S.C. Dobre & Fiii S.R.L., societate în cadrul căreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat, diverse contracte de furnizare produse cu Primăria Municipiului Constanța, în valoare totală de 4.355.258,2 lei”.Astfel, în opinia celor de la ANI, consilierul local Mircea Dobre nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „consilierii locali care au funcția de administrator precum și calitatea de asociat la societăți comerciale cu capital privat nu pot încheia contracte cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile aflate în subordinea ori autoritatea consiliului local respectiv”.Contactat telefonic, Mircea Dobre a declarat că nu se consideră vinovat cu nimic, cu atât mai mult cu cât nu a primit nicio înștiințare de la Agenția Națională de Integritate.„Nu am primit niciun raport de constatare, tot ce am aflat este din comunicatul de presă transmis pu-blic de Agenția Națională de Integritate. Eu am cinci ani de când nu mai sunt administrator la firma Dobre & Fiii. Mai exact, m-am retras la data de 10 iulie 2008. La un moment dat, am primit o adresă de la ANI prin care mi se spunea că am o problemă, însă nu se specifica clar cam ce problemă am, nu se spunea de ce sunt acuzat ca să pot să le dau lămuriri, să le transmit obiecțiunile mele. Totodată, nu se menționa perioada în care aș fi fost incompatibil ca să pot dovedi cu documente că nu este așa. Aștept să văd ce mai primesc de la ANI și, probabil, atunci o să mă lămuresc despre ce este vorba, însă, eu susțin că nu am probleme cu legea”, a declarat Mircea Dobre, pentru „Cuget Liber”.Totodată, consilierul local Mircea Dobre a adăugat că, după ce va primi raportul ANI, se va consulta cu avocații și va ataca decizia la instanța de judecată.