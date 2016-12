Consilierul local Mircea Dobre, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a șase consilieri locali: VĂDUVA SILVIU (C.L. al Sectorului 6, București), TĂMÂIAN MARIA (C.L. al Comunei Cicârlău, Jud. Maramureș), HAICAN IOAN (C.L. al Comunei Cosmești, Jud. Galați), DOBRE MIRCEA (C.L. al Municipiului Constanța, Jud. Constanța), TUDORANCEA ALEXANDRA CORNELIEA (C.L. al Municipiului Piatra Neamț, Jud. Neamț) și BOȚOACĂ ION (C.L. al Comunei Tisău, Jud. Buzău).Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, precum și a emiterii unor acte administrative de pe urma cărora au existat foloase materiale pentru persoanele evaluate, contrar prevederilor legale, astfel:1) VĂDUVA SILVIU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 ianuarie 2011 – 28 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, funcția de Consilier local în cadrul C.L. al Sectorului 6, București, precum și funcția de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București. Astfel, VĂDUVA SILVIU nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice […] în cadrul regiilor autonome […] ”.2) TĂMÂIAN MARIA SILVIU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 iulie 2008 – 18 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cicârlău, Jud. Maramureș, și funcția de consilier personal al Primarului Comunei Cicârlău. Astfel, TĂMÂIAN MARIA SILVIU nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local […] incompatibilă cu calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv”. 3) HAICAN IOAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cosmești, Jud. Galați, S.C. DIVERS PREST COM S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat) a furnizat diverse produse către Primăria Comunei Cosmești, conform facturilor emise, în sumă totală de 43.735,41 Lei.4) DOBRE MIRCEA s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Constanța, Jud. Constanța, a încheiat prin intermediul S.C. Dobre & Fiii S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat) diverse contracte de furnizare produse cu Primăria Municipiului Constanța, în valoare totală de 4.355.258,2 Lei.Astfel, HAICAN IOAN și DOBRE MIRCEA nu au respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali care au funcția de [...] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societăți comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte […] cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile […] aflate în subordinea ori autoritatea consiliului local respectiv […]”.5) TUDORANCEA ALEXANDRA CORNELIEA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 ianuarie 2009 – 27 iunie 2012, întrucât, a deținut, simultan, funcția de Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Piatra Neamț, Jud. Neamț, și funcția de Director executiv proiect în cadrul S.C. PUBLISERV S.R.L. Astfel, TUDORANCEA ALEXANDRA CORNELIEA nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu funcția de [...] director, [...] la [...] societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local [...]”.6) BOȚOACĂ ION s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Tisău, Jud. Buzău, ca urmare a încheierii unor contracte de prestări servicii între Primăria Comunei Tisău și S.C. TISAIKO S.R.L. (societate în cadrul căreia mama acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator), respectiv S.C. FORT CONSTRUCT S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat). Astfel, BOȚOACĂ ION nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali care au funcția de [...] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societăți comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte […] cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile […] aflate în subordinea ori autoritatea consiliului local respectiv […]”.Totodată, acesta a încălcat și regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Tisău, Jud. Buzău, privind rectificările bugetului propriu al Comunei Tisău pe anul 2010, prin care s-a decis semnarea și executarea contractelor de prestări servicii încheiate între Primăria Comunei Tisău și firmele menționate mai sus. Astfel, BOȚOACĂ ION a încălcat dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, cât și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Consilierii […] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția lui DOBRE MIRCEA și BOȚOACĂ ION, toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.