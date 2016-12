Consilierul judeţean Ion Radu l-a adus în vacanţă la Constanţa pe eroul de la Segarcea

Consilierul județean Ion Radu l-a adus în vacanță la Constanța pe eroul de la Segarcea

Consilierul județean Ion Radu și-a ținut promisiunea făcută și a reușit să-l aducă în vacanță la mare pe Cristian Marian Becheanu, cunoscut ca și eroul de la Segarcea.În urmă cu câteva luni, gestul puștiului de 15 ani, a uimit o țară întreagă prin curajul dovedit. Cristian Marian Becheanu a devenit eroul orașului Segarcea după ce, în ziua de 13 aprilie, a salvat de la moarte un copil de trei ani, căzut în puțul cu apă din curte. Micuțul a stat două ore în puțul adânc de peste 15 metri și îngust de 30 cm. Marian s-a oferit să vină în ajutor când a văzut că pompierii nu găsesc o altă persoană care să fie coborâtă în adâncuri.La final, copilul de trei ani a fost salvat iar Cristian Marian Becheanu a devenit eroul oltenilor pentru spiritul său de apartenență la comunitate, pentru sentimentul lui că trebuie să salveze un copil mai mic ca el, pe care adulții nu puteau să-l scoată din gau-ra neagră, aducătoare de moarte.Gestul copilului minor din localitatea Segarcea, județul Dolj, de a-și risca propria viață pentru a salva un alt copil de trei ani căzut într-o fântână nu a rămas fără urmări.Impresionat de fapta băiatului de numai 15 ani, consilierul județean Ion Radu, secretar al Organizației Constanța a Partidului Poporului - Dan Diaconescu și-a exprimat dorința de a oferi drept recompensă o minivacanță de șapte zile pe litoral elevului Cristian Marian Becheanu, iar vineri, copilul a ajuns la malul mării. Băiatul are 15 ani și este crescut numai de tată.„Cazul în care băiatul de 15 ani îl salvează pe cel mic m-a făcut să trăiesc emoții de nebănuit. Și eu am un nepoțel de trei ani și am înțeles perfect un astfel de gest. Este un gest de sacrificiu, practic nici nu s-a mai gândit la viața lui, ci doar la a celui mic. Astfel de fapte sunt neprețuite și ar trebui recompensate într-un fel. Așa mi-a venit ideea de a-i oferi o vacanță la mare. Am planuri frumoase pentru el, vreau să-l plimb peste tot să vadă tot ce este de văzut la malul mării”, a declarat consilierul județean Ion Radu.