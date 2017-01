Consilierii PDL din Medgidia, nemulţumiţi de bugetul primarului Iordache

6

NU-L MAI VREAU PE IORDACHE

suna a disperare nu o sa mai luati voi in anul acesta nici in visurile voastre ,gata s-au saturat oamenii de voi dar stiti cine l-a tras la vale pe Iordache ? dir.ec.nimeni alta decat Lumunita Ivan,oamenii din primarie sunt disperati de celi se intmpla din cauza eiiar Iorache in loc sa ia masuri o incurajeaza o sa aibe de lucru mult organele de control chiar daca ascunde ea facturile o sa iasa adevarul la lumina le plang de mila celor din contabilitate cat vor avea de scri si nu stiu cine o sa le apere se vor duce langa cele de la spitalul de la Cernavoda.Nimic pentru Medgidia totul pentru ei,in primarie se iau sporuri de proiect care proiect ca in afara de proiectul de asfaltare a lui Moinescu nu s-a mai vazut altul si nici n-o sa se vada ca am vazut ce oameni are Iordache.Am vazut sedinta si penelisti tipau a paguba doar,doar sa nu se auda ce spunea consiliera Plesca,o doamna de tot respectul,doamne dar cum facea Tutuianu ,ce cauta ala acolo nu l-am inteles niciodata ,ai mare dreptate ce spui despre el,dar te intreb poti sa dai exemplu de un consilier pnl,care s-a implicat sau a luat pozitie la ilegalitati?SURPRIS SUNT SI DE ATITUDINEA D-NI VLADESCU ,DACA AR AVEA COLOANA VERTEBRALA SI-AR DA DEMISIA SI AR RAMANE PENTRU NOI UN OM CU MARE CARACTER.CETATEANUL SUPARAT.