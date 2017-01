Consilierii mangalioţi sunt în tatonări pentru alegerea noului viceprimar

Consilierii mangalioți sunt în tatonări pentru alegerea noului viceprimar

În urma demisiei lui Viorel Oleniuc (PNL), viceprimarul Mangaliei, administrația locală ar trebui să găsească o soluție pentru situația creată. Dacă primarul Mihai Claudiu Tusac nu se grăbește să rezolve nici această criză, consilierii au început negocierile privind desemnarea candidatului pentru postul rămas vacant. „Acum, suntem într-o perioadă de tatonări și negocieri”, a declarat Oleniuc. Întrebat dacă a purtat discuții cu primarul, liberalul a susținut că „nici înainte, nici acum, Tusac nu are timp de discuții. Tusac ne va convoca într-o ședință de Consiliu Local de-abia atunci când va avea aranjamentele deja făcute”. Democrat-liberalii preferă opoziția Consilierul Paul Foleanu (PD-L) a precizat că democrat-liberalii nu au stabilit încă un nume. „Noi avem discuții permanente cu reprezentanții celorlalte partide. Am înțeles că cei de la PNL și de la PC au deja câte un candidat. La începutul săptămânii vom avea și noi o ședință și ne vom decide”, a explicat el. Foleanu a adăugat că partidul nu poate face echipă cu Tusac, preferând să rămână în opoziție. Democrat-liberalul a făcut referire și la posibila sa candidatură. „Din punctul meu de vedere, ar fi o eroare să particip la managementul administrativ pe care îl realizează Tusac. Dar dacă majoritatea mă susține, mă mai gândesc”, a completat el. „Pentru Tusac, fie că are viceprimar, fie că nu are, este același lucru. Prin atribuțiile pe care i le-a acordat, l-a batjocorit. Pur și simplu l-a izolat, l-a pus într-un embargo”, s-a pronunțat el în legăturăcu reacția edilului la demisia lui Oleniuc. „Este o aberație” Așa a descris Paul Foleanu de-clarația lui Tusac din cadrul conferinței de marți privind plângerea penală pe care primarul urma să o facă miercuri împotriva sa. Fo-leanu și-a reiterat intenția de a depune o plângere penală împotriva edilului pentru calomnie și împotriva directorului ADPP Mircea Emanuel pentru abuz în serviciu.