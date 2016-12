Consilierii Mangaliei - afaceri bănoase şi averi impresionante

Consilierii Mangaliei - afaceri bănoase și averi impresionante

Ziarul Cuget Liber continuă prezentarea declarațiilor de avere ale aleșilor din urma scrutinului local. Astăzi, a venit rândul celor 18 membri ai Consiliului Local Mangalia.Consilierii din ACD "au luat fețele" pesediștilorSorin Andrei are trei apartamente în Mangalia, două de 34 de metri pătrați, iar unul de 63 de metri pătrați. Andrei are două depozite la bancă 15.000 de euro, respectiv 20.000 de lei. În anul fiscal precedent, liberalul a obținut aproximativ 23.000 de lei.Cristian Drăgan a moștenit un apartament de 82 de metri pătrați la Mangalia, are un cont curent de 16.000 de lei și un depozit de 614.295 de lei. Drăgan are 91 de titluri de stat la BCR, a căror valoare la zi este de 910.000 de lei, precum și obligative la aceeași companie, în valoare de 873.930 de lei.Vasile Olan deține o cotă parte de 50% din două terenuri agricole la Albești și Pecineaga de aproximativ 150 de hectare. Olan mai are un teren la Mangalia de 0,7 hectare, două case de locuit, tot aici, precum și un apartament la București și o casă de vacanță la Brașov. Olan are bijuterii în valoare de aproximativ 45.000 de euro și două conturi la bancă de peste 70.000 de euro. Acesta a acordat un împrumut către SC Agricola Holding SRL în valoare de 510.000 de lei și are o datorie la bancă de 800.000 de lei. Veniturile familiei Olan obținute pe anul fiscal precedent trec de 900.000 de lei.Leonard Tănase are un teren și o casă la Mangalia. Tănase deține un teren agricol la Constanța de 1.000 de metri pătrați, un autoturism Rover din 2004, un Opel din 2001, două depozite la bancă de 21.000 de euro, dar și o datorie de 10.000 euro. Ca director al SC Lion Sign SRL, acesta a obținut un venit anual de 15.000 lei. Tănase este asociat în SC MarineCraft SRL și în SC RomStar care activează în Spania.Averile pedeliștilor din CL MangaliaLevent Beghim are un autoturism Volks-wagen achiziționat în anul 2000 și venituri pe anul fiscal precedent de 7.560 de lei, rezultate pentru activitatea de manager la SC Bia MARY SRL.Laura Cîrlan deține un teren în intravilan în suprafață de 502 de metri pătrați și o casă de 230 de metri pătrați. Cîrlan are două autoturisme luate în leasing: Skoda Octavia și Skoda Fabia. Venitul familiei Cîrlan pe anul fiscal precedent atinge aproximativ 120.000 de lei.Vicepreședintele Daewoo Mangalia, Vasile Iorga, are un teren de șase hectare la Mangalia, precum și un teren intravilan la Galați de 3.600 de metri pătrați. Pedelistul are un apartament și o casă de 236 de metri pătrați la Mangalia, precum și o casă la Galați. Iorga are un autoturism Opel Vectra, din 2003 și un Volkswagen din 2008.Linica Stan are trei terenuri agricole și intravilane a căror suprafață totală trece de 8.000 de metri pătrați. Stan are o casă la Mangalia, un apartament la București, iar în anul fiscal precedent a obținut aproximativ 200.000 de lei.Lucian Popescu are un autoturism Renault Megane din 2007, un depozit bancar de 10.500 de euro, precum și un depozit de 6.900 de lei. Popescu a obținut un venit anual de peste 60.000 de lei.Ce declară consilierii PPDDȘtefan Bociog are un teren intravilan de 1.368 de metri pătrați, o datorie la bancă de 45.000 de euro și un venit anual de 40.000 de lei.Colegul său de partid, Marian Ciocîia, a moștenit două terenuri agricole în suprafață totală de 28 de hectare. Ciocîia are un apartament de 52 de metri pătrați la Mangalia, o casă bătrânească, tot în sudul litoralului și o altă casă de 93 de metri pătrați. Ciocîia a vândut un apartament pentru suma de 110.000 de euro. Acesta a depus la bancă 63.000 de lei, iar în anul fiscal precedent a obținut un venit în valoare 24.000 de lei.Cu ce se laudă pesediștiiBogdan Maganu are două terenuri în intravilan de aproximativ 2.300 de metri pătrați, precum și un teren agricol de cinci hectare. Maganu a acordat un împrumut companiei SC ALUM MAG SRL în valoare de 85.800 de euro. Pesedistul are o datorie la bancă de 160.000 de franci elvețieni. Venitul anual al lui Maganu este de aproximativ 16.000 de lei, reprezentând salariul său și al soției de la Primăria Mangalia.Gheorghe Mazâlu are un teren agricol de opt hectare, un apartament de 76 de metri pătrați în Mangalia și un autoturism Opel Corsa din 2002. Familia Mazâlu a obținut un venit anual de aproximativ 40.000 de lei, din activitatea de profesor, respectiv cea de secretar la Școala nr. 2 din Mangalia.Ghiulgian Membulat are un autoturism Opel Zafira, achiziționat în 2003, bijuterii de peste 8.000 de euro și tablouri de peste 5.000 de euro. Din vânzarea unui apartament, Membulat a obținut 38.000 de euro. Aceasta a acordat trei împrumuturi în valoare totală de peste 750.000 de lei către SC "Membo Diamond" SRL și către Clubul Sportiv de Box Alutus Litoral. Venitul pe anul precedent al familiei Membulat a fost de aproximativ 150.000 de lei.Dănuț Moldovan deține două terenuri la Mangalia, unul intravilan de 2.580 de metri pătrați și unul agricol de 3,5 hectare. Moldovan are și un apartament la Mangalia și trei autoturisme: un Opel Vectra din 1990, un Renault Laguna din 2002 și un Opel Corsa din 2003. Venitul familiei Moldovan pe anul fiscal precedent a fost de aproximativ 27.000 de lei.Ion Petcu are patru terenuri agricole ce se întind pe o suprafață de aproximativ 2.200 de metri pătrați, două apartamente și două case de locuit, cea mai mare atingând 230 de metri pătrați. Petcu are trei depozite bancare, unul de 126.850 de dolari, unul de 165.800 de euro, iar cel de-al treilea de 101.257 de lei. Veniturile sale anuale trec de 100.000 de lei.Marian Guță are patru terenuri agricole de 600 metri pătrați, un teren intravilan de 1.000 de metri pătrați și o barcă fără motor. Venitul său anual a atins suma de 42.000 de lei.Averea lui MincăPeremistul Ion Mică are teren intravilan la Mangalia de 930 metri pătrați, o casă de 608 metri pătrați, tot în sudul litoralul și un autoturism Toyota din 2009. Mincă are ceasuri, bijuterii și tablouri de peste 20.000 euro. Pe anul fiscal precedent, familia Mincă a obținut un venit total de 85.000 de lei.