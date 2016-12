Consilierii locali vor acorda trei titluri de cetăţeni de onoare ai Constanţei. Cine sunt aceştia

1

Tacerea si slugarnicia

Testamentul lui Mazare este respectat de Fagadau in cele mai mici detalii.Nimic nu-i scapa.Mazare a scris in testamentul lui :Iubiti-va aproapele asa cum i-am iubit eu.Iubiti-l pe Hasotti si pe Dragomir.Dati-le case,hoteluri,terenuri,dati-le afaceri cu banii primariei,ca nu dati de la voi.Iubiti-va ca fratii.Dati-le asa cum le-am dat eu.Dati-le la liberali,la pedelei,la uneperei,la pepededei, dati la toti dusmanii vostri,la toti care ridica glasul.Mituiti-i,spaguiti-i,cumparati-le cârdașia.Mazare a mai scris in testament:Si daca mai aveti dusmani,opozanti,comentatori,frustrati,cautati-i in societatea civila printre sportivi,muzicieni,profesori universitari si medici.Cautati-i numai pe cei mari,pe cei care prin popularitatea si prin cuvantul lor, au puterea sa va alunge de la tron.Lor sa le dati titlul de CETATENI de ONOARE ai MUNICIPIULUI Constanta, caci slavit de ei va fi numele tau,Fagadau(fiul meu).In rest,la cei prosti dar multi,la votaci dati-le pachete cu mancare,dati-le oasele de la masa voastra,dati-le abonamente gratuite,subventii,ca nu dati din buzunarul vostru.Mituiti-i pe toti,lasati-i sa muste din momeala voastra,inregimentati-i pe toti in Frontul Democratiei si Unitatii Pesediste.Traiasca Pesede o mie de ani ! Amin !