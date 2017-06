Consilierii locali se reunesc în şedinţă. Clădirile neîngrijite, impozitate cu 500%

Consilierii locali se reunesc în ședință. Clădirile neîngrijite, impozitate cu 500%

Aleșii locali din Constanța se reunesc, vineri, 30 iunie, în cadrul ședinței ordinare a lunii iunie. Întâlnirea va avea loc în sala „Remus Opreanu“ a Palatului Administrativ, de la ora 11.00.Pe ordinea de zi, se află 27 de proiecte de hotărâre, printre acestea fiind și cel de aprobare a rectificării bugetului local pe anul 2017. Totodată, aleșii vor trebui să aprobe planul de administrare al Consiliului de administrație al RADET Constanța și să modifice hotărârea privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța.În plus, se va aproba regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța.De asemenea, pe ordinea de zi se va afla proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale de către SC Timona SRL.v v vPe de altă parte, în cadrul ședinței de vineri va continua și sancționarea celor ce dețin clădiri sau terenuri în Constanța, dar le-au lăsat în paragină. Concret, aleșii vor lua în discuție șase proiecte de hotărâre ce privesc majorarea impozitelor pentru proprietarii acestora.Astfel, se cere majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, proprietatea SC Agexcom Internațional Ltd. SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.O altă clădire căreia i se va majora impozitul tot cu 500% este situată în municipiul Constanța, str. Grivița nr. 44, și se află în proprietatea SC Tur-Yap Group SRL. Și în acest caz, polițiștii locali au constatat starea tehnică de clădire neîngrijită.Cu același procent se va majora impozitul pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 45, proprietatea lui Petrică Țăranu, Lucia Hușanu și Niculina Turuhano, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.Tot cu 500% va fi majorat și impozitul pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 4, proprietatea lui Cristian Ioan Antoniewicz și a lui Pena Antoniewicz.Din inspecția efectuată, a reieșit că și clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 11, proprietatea lui Mihai Mario Pețu, are o stare tehnică neîngrijită. Drept urmare și acest proprietar va plăti un impozit majorat cu 500%.Un alt proiect de hotărâre vizează majorarea cu 300% a impozitului, începând cu anul 2017, pentru terenul situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 217, proprietate a SC K-Publicitate Marketing - Consultanță SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.v v vRămâne de văzut dacă până vineri se va schimba ceva, în sensul ca proprietarii să fi adus proprietățile la starea de terenuri sau clădiri îngrijite.