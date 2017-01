Consilierii locali din Medgidia au încheiat anul în prezenţa micilor colindători

Consilierii locali din Medgidia au încheiat anul în prezența micilor colindători

Aleșii locali din Medgidia s-au reunit, vineri, în cadrul ultimei ședințe din anul 2014. Întâlnirea a început într-o notă veselă în spiritul sărbătorilor de iarnă.Aleșii au fost colindați de o parte dintre copiii care frecventează cercul de canto al Casei de Cultură „Ioan N. Roman” din Medgidia. Aceștia au oferit un frumos moment artistic celor prezenți în sală, prin colindele care prevestesc sărbătorile de iarnă. Ulterior, a început și dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi, respectiv, 14 proiecte de hotărâre care au fost admise în totalitate.La primul punct, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia. Mai exact, este vorba despre necesitatea cuprinderii în buget a sumei de aproximativ 75.000 lei reprezentând ajutorul de încălzire pentru lemne și combustibili solizi ce se acordă în condițiile OUG nr. 70/2011și a sumelor din donații și sponsorizări, precum și a asigurării furnizării serviciilor publice locale.La cel de-al doilea punct, consilierii locali au aprobat modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale Poliției Locale, propunere ce a avut în vedere adresa Instituției Prefectului prin care comunică faptul că numărul maxim de funcții publice este de 43, precum și necesitatea eficientizării activității Poliției Locale a municipiului Medgidia.Un alt proiect votat a fost cel prin care s-a aprobat prelungirea acordului de parteneriat nr. 51/2008 încheiat cu SC Lafarge Ciment România S.A. „Primăria Medgidia înțelege această colaborare ca pe o expresie a solidarității între mediul de afaceri și comunitatea locală și ca pe o coeziune între cele două instituții în rezolvarea problemelor comunității. Societatea a avut și are o implicare activă în îndeplinirea intereselor economice, sociale și de mediu existente la nivel local”, a declarat primarul Marian Iordache.Totodată, consilierii locali au votat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu „Asociația Save the dogs and other animals”, în vederea necesității protecției cetățenilor din municipiul Medgidia și a luării măsurilor legale privind reducerea naturală a înmulțirii câinilor fără stăpân, precum și aplicarea unui sistem modern de tratare a câinilor.Tot în cadrul ultimei ședințe din acest an, s-a aprobat proiectul de hotărâre de stabilire a taxelor locale altele decât cele stabilite de Codul fiscal, începând cu anul 2015. Drept urmare, s-au aprobat listele cu taxe stabilite, referitoare la modul de folosire al locurilor publice amenajate, respectiv, piețe, târguri și oboare, pentru persoanele fizice și juridice care ocupă temporar sau permanent locurile publice, altele decât cele cuprinse la primul punct, precum și suprafețele în fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, tariful de închiriere teren pentru amplasarea de construcții provizorii, precum și taxele aferente pentru activitățile prestate la cimitirul creștin și tarifele aferente serviciilor oferite și activităților prestate la Complexul Sportiv „Iftimie Elisei”.