Consilierii locali din Mangalia reiau proiectele de milioane de euro abandonate de ani de zile

Consiliul Local Mangalia s-a întrunit, vineri dimineață, într-o ședință extraordinară pentru a aproba mai multe proiecte de hotărâre cu un caracter de urgență pentru comunitatea de aici. Printre cele mai importante se numără cele care au vizat derularea proiectului „CLUB NAUTIC CALLATIS”, în vederea completării documentației necesare pentru obținerea unei finanțări europene. Este vorba despre o inițiativă mai veche a administrației locale care are drept obiectiv realizarea unui club nautic în zona portului turistic Mangalia. Valoarea totală a proiectului este de 6.040.235,03 de lei, respectiv 1.431.471,00 de euro. De asemenea, aleșii au aprobat, în ședința de vineri, contribuția Consiliului Local Mangalia de 2,18% din valoarea totală a proiectului, reprezentând 125.773,19 lei (29.806,90 euro). Proiectul a fost depus deja de acum un an pentru finanțare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 3. Însă din cauza blocajului administrativ, consilierii nu s-au putut întruni pentru a lua măsurile necesare finalizării acestei inițiative. Istorie la Malul Mării Negre Pe ordinea de zi a ședinței au mai fost incluse două proiecte de hotărâre legate de proiectul „Callatis-Istorie la Malul Mării Negre”. Astfel, aleșii au aprobat studiul de fezabilitate al acestui proiect, precum și însușirea suprafețelor necesare realizării sale. Potrivit informațiilor transmise de către Primăria Mangalia, inițiativa urmărește asigurarea conservării, restaurării și valorificării patrimoniului istoric și cultural al municipiului, prin punerea în circuitul turistic a trei situri: zidul de nord al cetății Callatis, colțul de nord-vest al cetății, precum și necropola paleocreștină de pe strada Oituz. Termenul de depunere a proiectului este 30 ianuarie, el urmând să se deruleze prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. Valoarea totală a proiectului se ridică la 13.311.721,69 de lei, contribuția proprie a Consiliului Local Mangalia fiind de 1.038.664,12 de lei, aproximativ 2% din valoarea totală. Disputele continuă Revocarea Hotărârii Consiliului Local Mangalia nr. 264/17.11.2006 a făcut să izbucnească, din nou, disputele între consilieri, Mihai Voicu (PSD) solicitând chiar retragerea punctului de pe ordinea de zi. „Au fost câteva discuții în contradictoriu pe marginea acestui subiect, dar până la urmă ne-am înțeles”, a declarat consilierul democrat-liberal Paul Foleanu. „Hotărârea respectivă stabilea o evaluare minimală a tuturor terenurilor însă aceasta nu mai corespunde realităților și de aceea am aprobat o altă hotărâre prin care fiecare cetățean să își poată face individual evaluarea terenurilor sale”, a mai explicat el. Singurul proiect care a fost retras de pe ordinea de zi este cel de la punctul 6, privind atribuirea de locuri pentru construire de locuințe în baza Legii nr. 15/2003. Potrivit aleșilor, el va fi introdus spre dezbatere în următoarea ședință ordinară care ar putea avea loc după 20 ianuarie. „În 2008, terenul respectiv a fost obiectul unui schimb între o persoană fizică și Consiliul Local Mangalia însă Tusac nu a semnat nici acum contractul de schimb la notariat. Am înțeles că îl va semna domnul Mincă și atunci vom putea supune din nou la vot proiectul”, a încheiat Foleanu.