Consilierii locali din Mangalia au reglementat situaţia transportului public de persoane

Consilierii locali din Mangalia au reglementat situația transportului public de persoane

Casa de Cultură din municipiul Mangalia a fost luată cu asalt ieri după-amiază de câteva sute de persoane, membri de partid, simpli simpatizanți, pensionari și transportatori locali care au vrut să ia parte la ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia. Pe ordinea de zi au fost înscrise inițial 11 proiecte de hotărâre, iar primarul Mihai Claudiu Tusac a înscris pe ordinea suplimentară un alt proiect important, privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia. În cadrul aceleiași ședințe, aleșii au respins proiectul de hotărâre ce viza revocarea HCL nr. 88/18.05.2010 privind reglementarea activității de transport public de persoane pe traseul Mangalia - Olimp. Potrivit consilierului liberal Sorin Andrei, prin noul proiect de hotărâre, urmează să se organizeze o licitație publică pentru atribuirea serviciului de transport public local, cel mai probabil în toamnă. Totodată, aleșii au fost de acord cu o reducere a tarifului pentru persoanele care au domiciliul stabil în Neptun-Olimp de la 3 lei la 1,5 lei, dar și cu o prelungire a intervalului orar pentru curse, respectiv de la 20.30-21.00 la 23.00 pe tot parcursul anului. Mai mult, Sorin Andrei a precizat că, în sezon, va exista posibilitatea ca microbuzele să circule non-stop în unele situații. Liderul liberalilor din Mangalia a mai afirmat că a fost luată în calcul și o reducere a numărului de mașini, de la 50, câte sunt în prezent, la 20-25, în funcție și de oferta operatorilor. Clarificarea problemelor cu Rominservices Therm, amânată Revocarea HCL nr. 52/21.12.2009 privind aprobarea tarifului la gigacalorie practicat de SC Rominservices Therm SA Mangalia nu a reușit ieri să treacă de votul consilierilor, după ce s-au născut mai multe dispute între reprezentanții societății și cei ai Primăriei Mangalia. Sorin Andrei a explicat că cele două părți s-au acuzat reciproc, primarul susținând că Rominservices Therm a prejudiciat bu-getul local, iar reprezentanții SC Rominservices Therm SA Mangalia precizând că Executivul nu a pus în aplicare o hotărâre mai veche a Consiliului Local. „Instanța va stabili exact ce s-a întâmplat în cazul acelei hotărâri”, a adăugat Sorin Andrei. În același context, liberalul i-a solicitat edilului să susțină la următoarea ședință o informare privind datoriile locale către Rominservices, dar și asupra gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale și asupra cheltuielilor înregistrate de până acum. Lucian Vișa mai are de așteptat Aleșii au mai aprobat proiectele de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al lui Vasile Iorga și declararea ca vacant a unui loc de consilier local. În schimb, liberalul Lucian Vișa mai are de așteptat până va intra în forul legislativ local pentru că edilul a retras, din nou, de pe ordinea de zi proiectul de validare a mandatului său. „Secretarul Consiliului Local ne-a explicat că există o contestație depusă de Mircea Diaconu, însă am depus și noi documentele care atestă faptul că Diaconu nu mai este membru PNL și avem promisiunea primarului că în prima ședință Lucian Vișa va fi validat”, a încheiat Sorin Andrei.