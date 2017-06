Consilierii locali din Constanţa nu se grăbesc să-şi depună rapoartele de activitate pe anul trecut

Consilierii locali din Constanța nu se grăbesc să-și depună rapoartele de activitate pe anul trecut

Social-democrata Marioara Cojoc precizează în raportul înaintat că, în anul 2016, a participat la toate cele nouă ședințe unde au fost analizate, dezbătute, aprobate sau respinse 199 de proiecte de hotărâri. De meserie profesor universitar, Marioara Cojoc a precizat că a fost inițiatorul a trei proiecte de hotărâre, acestea vizând probleme legate de învățământul preuniversitar, dar și privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. În plus, aceasta a menționat că a fost prezentă la ședințele Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ, în calitate de membru din partea CLM Constanța.v v vLa rândul ei, liberala Adriana Câmpeanu a menționat în raportul de activitate că a fost prezentă la opt din cele nouă ședințe care au avut loc anul trecut. În cadrul activității ce o desfășoară în calitate de consilier local, Adriana Câmpeanu a precizat că a participat alături de colegii ei din comisii pentru elaborarea unor proiecte de hotărâri. Totodată, ea a adăugat că a avut întâlniri de lucru cu cei din conducerea Inspectoratului Școlar și a Muzeului de Artă Populară, dar și cu reprezentanții Consiliului Consultativ al Elevilor.Totodată, aceasta a adus la cunoștință că, în cele șase luni de mandat desfășurate în 2016, a primit în audiențe mai mulți directori ai instituțiilor de învățământ. De profesie medic stomatolog, Adriana Câmpeanu a precizat că, în calitatea sa de ales local, s-a implicat activ în probleme de sănătate și asistență socială. Pe de altă parte, ea a participat și la Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ unde este membru.v v vLiberala Cristina Văsii a participat la șapte din cele nouă ședințe de anul trecut, însă cele două absențe susține că au fost motivate.Printre altele, ea menționează în raportul de activitate că atribuțiile care îi revin, specifice Consiliului Local, au fost și sunt duse la îndeplinire cu cinste și corectitudine, fiecare solicitare sau proiect de hotărâre fiind analizate cu maximă atenție. Totodată, la fel ca și colegele sale, Cristina Văsii spune că nu a absentat de la ședințele CA ale școlilor și grădinițelor la care a fost repartizată la începutul mandatului. În plus, ea a avut două luări de cuvânt în timpul ședințelor de anul trecut.„În perioada raportată, am efectuat vizite în teren, am organizat dezbateri și am menținut relația cu cetățenii prin audiențe săptămânale la sediul PNL, deoarece în cadrul primăriei nu există disponibil un spațiu alocat audiențelor consilierilor locali”, a mai menționat Cristina Văsii în raport.v v vȘi liberala Raluca Trandafir și-a depus raportul de activitate, unde a menționat că a fost prezentă la șapte din cele nouă ședințe. Specializată în proiecte ce vizează atragerea fondurilor europene, ea a menționat, printre altele, că a luat cuvântul în plenul mai multor ședințe ale Consiliului Local, unde a atras atenția asupra modului defectuos prin care se realizează informarea privind prelungirea și finalizarea termenelor pentru proiectele cu finanțare europeană, dar și asupra viziunii, sau mai bine spus lipsei acesteia, privind dezvoltarea urbanistică la nivelul municipiului Constanța.De asemenea, și Raluca Trandafir a făcut referire la prezența sa la Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din care face parte. Totodată, ea este inițiator a trei proiecte de hotărâre ce vizează probleme specifice învățământului preuniversitar.v v vMenționăm că aceste rapoarte au fost depuse deoarece Legea administrației publice locale îi obligă pe aleși să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public de secretarul instuției. Practic, rapoartele ar trebui depuse până la data de 31 martie a anului următor celui care se face raportarea. Cum mandatele actualilor consilieri au început în luna iunie a anului trecut, unii dintre ei au considerat că încă nu a trecut un an de la preluarea mandatelor și astfel ar mai avea timp până în luna iulie.