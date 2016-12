Consilierii judeţeni şi-au „pus“ averile pe net

Consilierii județeni și-au „pus“ averile pe net

În conformitate cu modificările Legii Agenției Naționale de Integritate (ANI) operate prin OUG nr. 49/30.05.2007, 15 iunie a fost termenul limită pentru depunerea declarațiilor de avere pentru anul fiscal anterior în cazul demnitarilor și funcționarilor. Vizați de aceste prevederi legale au fost și aleșii locali, nevoiți să respecte și ei acest termen. La nivel județean, unii membri ai Consiliului Județean Constanța (CJC) s-au grăbit să își completeze declarațiile de avere și de interese încă din lunile februarie-martie, alții preferând să lase această obligație pe ultima sută de metri, cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului limită. Radu Babuș și Petrică Munteanu își împart terenurile Potrivit declarației sale de avere, completată la 18 mai 2009, consilierul PSD Radu Babuș deține un teren intravilan (1100 metri pătrați) în comuna Crișan, județul Tulcea. În plus, el și colegul său din CJC Petrică Munteanu au un intravilan de 1291,87 metri pătrați în Constanța. Interesant însă că, în declarația lui Munteanu (actualizată în luna mai), nu apar decât două terenuri fără titular. Doar suprafața poate fi un indiciu pentru identificarea proprietarilor. Astfel, Munteanu menționează un teren din strada Calafatului (330 metri pătrați) și unul din bulevardul Mamaia, de 1291,87 metri pătrați (unde deține jumătate cotă-parte). Revenind la Babuș, pesedistul declară că mai deține și importante bunuri de colecție. Are medalii și decorații de 3.000 euro, bijuterii din aur ce valorează 7.000 euro, tablouri și icoane de 5.000 euro și timbre, în valoare tot de 5.000 euro. El mai are și o datorie de 150.000 euro la Gigi Iulian Buliga. Babuș este asociat la două societăți comerciale și director general al RAEDPP Constanța. Pentru activitatea sa din CJC, el a încasat în 2008 un venit anual de 7137 lei. Ca director general, el a primit, în total, anul trecut 78746 lei. Uitucii PSD Pe lângă faptul că a uitat să declare proprietarii terenurilor care apar în declarația sa de avere, Petrică Munteanu a lăsat baltă ultima rubrică dedicată veniturilor anuale încasate. A reușit totuși să însemneze câteva rubrici. Tot incomplet. El amintește două apartamente din Constanța, rămase în declarația sa fără titular. În rest… nimic! În declarația de interese, completată la 14 mai 2009, el menționează că este acționar la SC Petrion Servicii Maritime SRL. Și Mihai Pariza a uitat să își declare veniturile anuale. Ultima rubrică a rămas imaculată și în cazul său. El este titularul unui teren „arabil” de opt hectare din Cogealac. Mai are o casă în Constanța și un apartament cu două camere în București. La toate acestea se adaugă o vie la Cogealac, al cărei titular este fiul, George Pariza, și un teren intravilan în aceeași comună, al cărui titular este fiica, Cornelia Pariza. Deține un autoturism Chevrolet Kallos. Nu are active financiare și nici datorii. Darie, datorii de un milion de euro Vicepreședintele CJC Cristian Gheorghe Darie și-a completat declarația pe 9 iunie 2009. Singurul titular al celor 14 terenuri (23 August, Topalu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, stațiunea Mamaia, municipiul Constanța și Agigea), care apar în declarația sa de avere este Ruxandra Darie, soția sa. Aceeași Ruxandra Darie mai deține două apartamente în Constanța și o casă de locuit în Topalu. Soțul său este și el coproprietarul unui apartament din București. Darie mai are o rulotă de camping și două bărci cu motor. În vistieria familiei Darie există bijuterii (brățări, cercei, ace de cravată, inele de argint și aur) în valoare de 11.000 euro, precum și obiecte decorative, de artă, valorificate la 15.000 euro. Cristian Darie deține și un Ceas Piaget de 15.000 euro. În luna ianuarie, el și-a vândut o șalupă cu 25.000 lei, iar în luna mai, a repetat operațiunea cu un teren intravilan din Agigea, în valoare de 20.560 euro. Darie are și datorii… de 1.019.040 euro. În cazul veniturilor sale anuale, el nu precizează decât faptul că a încasat o indemnizație de vicepreședinte. Și în cazul soției sale, notar public, el se rezumă să amintească doar „activitatea notarială”. Potrivit declarației de interese, Darie este membru fondator al asociației Better Business Bureau din România și asociat la nouă firme. Pe ultima sută Printre cei care s-au trezit mai târziu să își actualizeze declarațiile se numără și pesedistul Nicolae Dospinescu. El și-a completat declarația pe 11 iunie și amintește o casă din Constanța și una din Istria, dar fără a specifica titularul lor. Aceeași procedură a adoptat-o și în cazul apartamentului și garsonierei din Constanța. Are și bijuterii moștenite dar s-a ferit să precizeze valoarea lor exactă. „Norocosul” Cristinel Dragomir Față de anul trecut, vicepreședinte Cristinel Dragomir are, în plus, împreună cu soția sa, un teren intravilan în Valu lui Traian. Dacă în mai 2008, avea doar un autoturism, acum a mai achiziționat unul. Are patru conturi, de aproximativ 29.000 euro și 6.000 lei. Mai are și datorii de aproximativ 78.000 euro. Pe lângă veniturile sale de consilier (59.418 lei) și cele ale soției sale (192.437 lei), el și-a rotunjit câștigurile cu banii obținuți din pariurile sportive și loto (43.000 lei). La acestea se adaugă și veniturile de 22.643 lei din alte surse dividende la o societate comercială. Victor Ilie Rădulescu, liberalul cu cele mai multe terenuri Dintre consilierii liberali, Victor Ilie Rădulescu deține recordul la terenurile dobândite. El are trei terenuri agricole: în Negru Vodă (cinci hectare) și în comuna Nicolae Bălcescu (10 hectare, respectiv 14,52 hectare). Tot la Nicolae Bălcescu el mai deține, împreună cu Dan Antonescu, două terenuri agricole (15,5 hectare, respectiv 14,662). În luna noiembrie, a vândut trei terenuri agricole către SC Consal Trade SRL. În urma vânzării, el a încasat 150.553 lei. Consilierul liberal are o casă și un apartament în Constanța. Nu are bijuterii sau obiecte prețioase a căror valoare să depășească 5.000 euro, dar se plimbă cu două autoturisme străine. Stavrositu, în topul celor mai avuți pedeliști În cazul aleșilor PD-L, Iancu Adrian Stavrositu se impune în fața celorlalți colegi prin averea declarată. Și el a întârziat cu actualizarea declarațiilor de avere și de interese, pe care le-a completat pe 8 iunie. Împreună cu soția sa, deputatul Maria Stavrositu, deține un teren agricol (13 hectare). Cei doi mai au două apartamente și o casă de locuit. Cuplul Stavrositu împreună cu o altă pereche dețin și trei spații comerciale. Pedelistul nu are niciun autoturism. În schimb, are trei conturi de aproximativ 67.000 lei. Este acționar la trei societăți, acțiunile sale având o valoare de 3.783.768 lei. Nici Stavrositu nu a scăpat de datorii, care au ajuns la 102.060 euro. Veniturile sale anuale ajung la aproximativ 300.000 lei.