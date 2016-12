Consilierii judeţeni îşi fac planuri pentru alegerile locale din 2012

Consilierii județeni își fac planuri pentru alegerile locale din 2012

În așteptarea alegerilor locale din 2012, unii dintre actualii consilieri județeni și-au stabilit deja planul de atac pentru cucerirea unui nou loc în Consiliul Județean Constanța. Pe de altă parte, există și nehotărâți, dar și aleși care nu vor să mai ajungă sub nicio formă în acest for. În tabăra social-democraților, Radu Babuș nu s-a hotărât încă ce va face în 2012, susținând că nu se pune problema unor dorințe personale, ci a discuțiilor din interiorul partidului. Potrivit lui, până în prezent, nu a fost dezbătut acest subiect în cadrul partidului. Aceeași reacție a avut-o și colegul său din CJC, Petrică Munteanu, care a pus, la rândul său, accent pe hotărârile partidului. „Mai avem destul timp. Întâi să terminăm acest mandat”, a fost reacția lui, subliniind totodată importanța deciziilor din interiorul formațiunii locale. Nici vicepreședintele CJC, Cristian Darie, nu s-a decis încă asupra planurilor sale de viitor. „Nu știu ce să vă spun. Mai sunt doi ani până atunci… nu știu dacă supraviețuim acestei crize”, a declarat scurt el. Cel de-al doilea vicepreședinte al CJC, totodată vicepreședinte al PSD Constanța, Cristinel Dragomir, a recunoscut că formațiunea politică nu a stabilit nimic referitor la alegerile din vara lui 2012. „Da, eu îmi doresc un nou mandat de consilier județean, dar va trebui să vedem ce hotărăște și partidul. Probabil se va face și o analiză a celor care au avut sau care nu au avut rezultate și se va ține cont de ea”, a mai afirmat el. Cristinel Dragomir a mai adăugat că își dorește să își continue activitatea în fruntea Consiliului Județean Constanța, însă totul depinde de rezultatele alegerilor și de majoritatea care se va forma atunci. În schimb, social-democrata Ioana Elena a fost fermă în decizia sa: nu va mai candida pentru un nou mandat din motive de sănătate. Dintre liberali, cel care și-a anunțat intenția de a candida din nou a fost Adrian Bratu. În schimb, colegul său de partid, Eugen Silaghi, a declarat că este nehotărât, iar în decizia sa va ține cont și de conjunctura politică de la acel moment. Viorel Sorin Ciutureanu a remarcat faptul că este prematur să se pronunțe pe acest subiect, el așteptând finalizarea alegerilor din interiorul PNL Constanța. „În principiu, îmi doresc un nou mandat, dar trebuie să vedem ce funcție voi avea după Conferința Județeană a PNL”, a explicat el. În grupul democrat-liberalilor, Florian Constantin și Dionisie Culețu și-au exprimat hotărârea de a nu mai candida pentru un loc în CJC la viitoarele alegeri. Primul a declarat că are mai multe insatisfacții privind modul de funcționare a Consiliului Județean Constanța. El a arătat că a depus câteva proiecte de hotărâre care nu au fost aprobate nici acum. În plus, Florian Constantin și-a exprimat nemulțumirea față de modalitatea de validare a consilierilor, PDL Constanța confruntându-se cu o serie de probleme la acest capitol. Dionisie Culețu s-a arătat mult mai tentat să își păstreze funcția de director al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, precizând că „în niciun caz” nu se va înscrie în competiția pentru CJC. „2012 este departe. Nu pot să mă pronunț acum. Să fim sănătoși până atunci”, a fost de părere Cristina Brânzoi. Pe de altă parte, Mihai Petre și Adrian Gheorghiță și-au manifestat hotărârea de a candida pentru un nou mandat de consilier județean în 2012.