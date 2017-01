Consilierii judeţeni, împătimiţii bijuteriilor

Consilierii județeni, împătimiții bijuteriilor

În afară de șeful Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, care are o pasiune pentru tablouri, timbre, bijuterii, numismatică, obiecte și mobilier vechi, se remarcă și alți aleși împătimiți ai bunurilor prețioase. Așa este cazul consilierului și directorul general al RAEDPP Constanța, Radu Babuș. El notează în declarația sa de avere că deține medalii și decorații (din 1999), în valoare de 3.000 de euro, tablouri, icoane, colecționate (din perioada 1996-2008), în valoare de 5.000 de euro, bijuterii din aur (din perioada 1997-2008), în valoare de 7.000 de euro, și timbre (adunate în intervalul 1997-2008), de aproximativ 5.000 de euro. Un alt coleg de-al său din CJC, Dumitru Coiciu, declară că are tablouri, bijuterii și ceasuri (dobândite în perioada 1985-2009), ce valorează aproximativ 5.000-6.000 de euro. În tabăra liberalilor, există un singur colecționar de bijuterii: Eugen Silaghi. Potrivit declarației sale de avere, el a adunat, în perioada 1985-1999, bijuterii în valoare de 9.600 de lei. În grupul democrat-liberalilor, se remarcă noul consilier Elena Ivănescu. Ea susține în declarația sa de avere că își păstrează bijuteriile de familie (dobândite în 1982) într-o casetă de valori din bancă, valoarea lor fiind estimată la 25.000 de euro. Colegul său de partid din CJC, Ionel Manafu, nu are bijuterii de mii de euro. În schimb, el scrie că deține o icoană din lemn, dobândită în 1983, în valoare de aproximativ 15.000 de euro.