Consilierii judeţeni ai PNL asistă pasivi la înmormântarea Operei constănţene

Consilierii județeni ai PNL asistă pasivi la înmormântarea Operei constănțene

Liberalii constănțeni au susținut, ieri după-amiază, o conferință de presă privind restructurările din aparatul administrativ provocate de OUG nr. 63/30.06.2010. La conferință au participat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, consilierii județeni Dănuț Antonoaea Zepa și Adrian Bratu și primarul comunei Corbu, Marian Gălbinașu. Zeci de minute întregi, liberalii au reluat veșnicele acuze la adresa Guvernului, premierului Emil Boc, invocând incompetența guvernanților, însă lăsând deoparte competența liberalilor de la nivel local. Liberalii constănțeni și-ar fi putut demonstra competența, luând atitudine în cazul inițiativelor județene de reorganizare a instituțiilor de cultură din municipiu, care au provocat sfârșitul Operei constănțene, situație unică la nivel național. „Ce puteam să facem?” Consilierul județean Dănuț Antonoaea Zepa, ca un adevărat competent, a ajuns să ceară, în mijlocul conferinței, răspunsuri ajutătoare din partea reprezentanților presei, solicitând jurnaliștilor să dea exemple de soluții pe care le-ar fi putut aplica ei în CJC. „Ne puteți da dumneavoastră un exemplu de ce s-ar fi putut face?”, a repetat el insistent. Apoi, a revenit la principiile sale de funcționare, eschivându-se în fața unei întrebări privind diferența izbitoare dintre numărul disponibilizărilor din instituțiile de cultură constănțene (aproximativ 300 de persoane) și cele din aparatul de specialitate al CJC (aproximativ 100 de persoane). „Eu am un principiu de funcționare al raporturilor cu cetățeanul. Dacă la o instituție te duci și depui o hârtie și funcționarul ți-o dă înapoi și spune că nu este bună, el trebuie să o ia de la mine și să facă un raport să îmi spună de ce nu este bună. Așa funcționează în altă parte. La nivelul CJC, forma de reacție este cea pe care am precizat-o mai devreme: sesizarea Avocatului Poporului. Ce puteam să facem? Este o chestiune personală la Constanța, dar este și una națională”, a fost răspunsul lui Dănuț Antonoaea Zepa. Și mai interesant este că alesul județean nu știa exact ce a votat în ultima ședință de consiliu de săptămâna trecută. Ieri, Dănuț Antonoaea Zepa avea încă impresia că din cele două structuri, respectiv aparatul de specialitate al CJC și instituțiile de cultură, au fost disponibilizați câte 300 de angajați, fiind nevoie ca jurnaliștii să îl pună în temă, și în acest caz, cu privire la cifra exactă. Bratu, în apărarea șefului CJC Colegul său de partid din CJC, Adrian Bratu, s-a limitat și el să remarce că singurul act care consfințește intervenția lor este votul. Reamintim că aleșii PNL s-au abținut la toate proiectele privind reorganizarea instituțiilor culturale. Până la urmă, intervenția lor demonstrează stadiul la care rămân: o simplă mașină de vot, manevrată de președintele CJC, Nicușor Constantinescu. „Faptul că această Ordonanță de Urgență avea repercusiuni penale asupra președintelui, în cazul neaplicării, ne-a dus pe noi la concluzia că totuși el nu are nicio vină pentru reducerea personalului din CJC”, a declarat el. Însă, oricum, așa cum a subliniat și Dănuț Antonoaea Zepa, voturile pe care PNL le are în CJC nu pot să schimbe rezultatul final. Mai mult, potrivit lui, majoritatea este cea care „ar trebui să își asume niște obiective”. Cu alte cuvinte, minoritatea poate să asiste liniștită la desfășurarea ședințelor… până la finalizarea mandatului. La sfârșit, inclusiv liderul lor, Gheorghe Dragomir, a recunoscut: „Când vom avea numărul de voturi necesare pentru a schimba soarta în CJC, o vom face. Deocamdată asta a fost. Asta a ales constănțeanul. (…) Facem doar ce putem. Atât putem, atât facem”.