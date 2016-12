Consilierii din Medgidia au stabilit norma de hrană pentru poliţiştii locali

Consilierii din Medgidia au stabilit norma de hrană pentru polițiștii locali

Consilierii locali din Medgidia au aprobat, în cadrul ultimei ședințe, acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale. Astfel, norma de hrană se va acorda unui număr de 66 de angajați din cadrul Poliției Locale. Dintre aceștia, 41 sunt polițiști, iar diferența este formată din angajați contractuali și persoane cu funcții de conducere. Aceasta are o valoare de 24 lei pe zi pentru polițiști și de 18 lei pe zi pentru personalul de conducere.Decizia aleșilor locali are la bază faptul că personalul poliției locale are statut de funcționar public sau personal contractual, motiv pentru care pot beneficia de dreptul la norma de hrană acordat de autoritățile locale din Medgidia. Potrivit unei prevederi incluse într-o ordonanță de urgență care a fost aprobată de Guvern sumele sunt acordate în limita bugetului.În altă ordine de idei, de aceeași normă de hrană vor beneficia și angajații care ocupă funcții publice generale și personalul contractual. La această sumă se adaugă doi lei pe zi suplimentar, pentru personalul poliției locale care lucrează în ture sau în schimburi.Totodată, de norma de hrană va beneficia și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante. Norma de hrană va fi plătită din bugetele locale, cu încadrarea în limitele cheltuielilor de personal.