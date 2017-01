Consilierii constănţeni, faţă în faţă cu „proiectul” privind renunţarea la indemnizaţie la vreme de criză

Consilierii constănțeni, față în față cu „proiectul” privind renunțarea la indemnizație la vreme de criză

După ce ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Pogea, a anunțat că, în perioada septembrie - noiembrie, toți salariații de la stat vor avea 10 zile de concediu fără plată sau vor lucra mai puține ore pe zi, economisindu-se astfel aproximativ 1,5 miliarde de lei, am lansat o situație ipotetică pentru a vedea în ce măsură aleșii noștri locali ar fi dispuși să se solidarizeze cu bugetarii. Astfel, am pus în dezbatere posibi-litatea ca și ei să renunțe la indemnizațiile lor lunare pentru o anumită perioadă de timp. Inițiativa noastră, care a fost menită să pună în evidență mai mult un gest de onoare pe care l-ar putea face consilierii locali și județeni, s-a lovit, în anumite situații, de reticența celor intervievați. „Ce economie să se facă cu cele patru milioane (n.r. - lei vechi) ale mele?” și „România nu se va salva printr-o astfel de măsură” au fost reacțiile imediate ale unor consilieri reținuți, contactați de noi. Urmând viziunea celor mai sceptici, dacă tot „este o nimica toată” (citându-l pe unul dintre ei), de ce să mai economisim? Ce rezolvăm? Și, până la urmă, de ce să mai facem ceva? Mai bine aștep-tăm în continuare ca această criză să treacă „de la sine”, „să se rezolve cumva”, dar nu de noi. Trebuie precizat faptul că veniturile aleșilor noștri nu se limitează la „cele patru, cinci, șase sau șapte milioane de lei vechi” pe care ei le primesc lunar pentru activitatea prestată în comisiile de specialitate și în ședințele ordinare sau extraordinare. Lucru recunoscut de o mare parte dintre ei, dar și verificabil prin declarațiile de avere și de interese care sunt publice și care atestă că aceștia desfășoară alte activități mult mai bine remunerate. Liberalii, mai reținuți „Dacă ajută România, aș renunța la indemnizație. Știți ce înseamnă indemnizația noastră? O nimica toată. Patru-cinci milioane de lei. Ce economie să se facă cu cele patru milioane ale mele?”, a pus problema consilierul județean Viorel Sorin Ciutureanu. Desigur, nu vor fi numai milioanele lui. Dacă s-ar adopta o astfel de măsură la nivel național, de la o „nimica toată” de la Constanța și de la toate Consiliile Locale și Județene s-ar putea strânge sume importante care ar putea fi utilizate rațional. Colegul său din Consiliul Județean Constanța, Dănuț Antonoaea, a fost cel mai vehement. Pe un ton deloc prietenos ne-a apostrofat că avem tupeul să punem o astfel de întrebare „extrem de penibilă”, el susținând că „România nu se va salva printr-o astfel de măsură”. „Nu aceasta este soluția ieșirii din criză. Există alte măsuri care ar putea fi luate”, a mai adăugat el. Nu a spus nimeni că a găsit soluția ieșirii din criză, iar aceasta ar fi suspendarea indemnizațiilor consilierilor pe o perioadă determinată. Acest demers pe care aleșii noștri l-ar putea face de bună voie și nesiliți de nimeni ar fi unul de bun-simț față de bugetarii dați afară sau disponibilizați, bugetari care i-au adus în forurile în care se află acum, față de oamenii care mor de foame și de sete în praful comunelor, față de tinerii de la sate care au rămas fără locuri de muncă și ajung să ceară ajutorul parlamentarilor constănțeni să le găsească o slujbă, în timp ce ei își încasează în continuare milioanele. Au fost însă și câțiva liberali din CJC care au declarat că această inițiativă „nu este rea”, precum Eugen Silaghi. Nici Gabriel Monea nu a avut nicio problemă cu această propunere, care ar trebui discutată și analizată în comisii pentru a vedea care este cadrul legal în care s-ar putea implementa. Constantin Matei ar putea servi drept exemplu pentru ceilalți consilieri întrucât el a renunțat de la bun început la indemnizația sa care ajunge la asociația „Fair Play” ce se ocupă de soarta copiilor defavorizați. Și consilierul local Ovidiu Cupșa a fost de acord cu ideea noastră. Democrat-liberalii, dispuși să renunțe oricând la indemnizații Cei mai deschiși variantei propuse de noi au fost reprezentanții PD-L. Consilierul județean Mihai Petre s-a arătat dispus să renunțe la indemnizația sa pe toată perioada crizei economice. „Pentru a putea fi concretizată o astfel de propunere și pentru ca ea să aibă efect, ar fi bine să fie adoptată la nivel național”, a mai fost de părere el. „Orice ales local se duce acolo pentru a face ceva pentru comunitate, nu pentru a lua bani”, a mai punctat el. Florian Constantin și Cristina Brânzoi au fost, la rândul lor, de acord să renunțe la indemnizații. Ceilalți doi democrat-liberali din CJC, Dionisie Culețu și Gheorghe Șuțu au declarat chiar că vor discuta această propunere în cadrul ședințelor de comisie pe care le vor avea săptămâna aceasta. Și pedeliștii din Consiliul Local au privit cu ochi buni inițiativa. Cristian Tănase a precizat că nu este nicio problemă în acest sens și va discuta cu colegii săi propunerea. Mai mult, Nicolae Șandru a menționat că indemnizația are mai mult valoare simbolică, adăugând că banii săi ajung, deja, lunar, la un centru pentru copii. Pesediștii, între da și nu Luați „prin surprindere” sau „pe neașteptate”, așa cum s-a simțit consilierul județean Elena Ioana (PSD), unii pesediști nu au putut declara sub nicio formă dacă sunt dispuși sau nu să se dispenseze pentru o perioadă de indemnizația lor. După ce a început cu explicații de tipul „am o zi foarte încărcată”, ea a reușit să declare totuși ceva: „Această hotărâre nu o pot lua eu acum”. Aproximativ aceeași reacție a avut-o și colegul său din CJC, Ioan Mărcuș. El a declarat scurt: „Trebuie să mă gândesc puțin”. Asta a fost tot ce a putut emite el. Consilierii județeni Niculae Peride și Gheorghe Mihăieși, precum și consilierul local George Vișan au avut o atitudine diferită, ei aprobând posibilitatea dezbătută. Vișan a declarat chiar că nu este în Consiliul Local pentru a primi cele cinci milioane care îi revin lunar.