Consiliera lui Boc şi-a petrecut week-endul la Constanţa. Află ce a făcut!

2

ntz...

gresit pusa problema: sigur ca femeile au ce cauta in politica, dar (asemenea barabtilor) nu toate sunt facute penru politica; asa cum nu toate sunt pentru bucatarie sau...trotuar! Meseria te alege, nu tu o alegi pe ea. Aici e buba. Astept o carte in care femeile sa arate -cinstit- ca nu toate au calitatile necesare unei cariere sau alta. Si ca se dau la o parte in fata unui barbat mai competent decit ele. O sa apara o astfel de carte? Daca veti spune ca un barbat este mai competent deecit o femeie doar in literatura SF, aduceti-va aminte ca femeile nu concureaza cu barbatii la nici un sport. Nici macar la sah! (Sportul mintii.) Oare de ce?