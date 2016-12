Conservatorii vor ca ţara să fie împărţită în opt regiuni

1

PC se vrea reformator

PC vrea modernizare , vrea reforme .Indiferent cum se vor numi reformele , modernizare , sau regionalizare , ele nu se vor putea face atata timp cat exista coruptie demagogie , interese de grup si partidele , guvernele , sunt la cheremul politicianismului . Trebuie sa lichidam parazitismul si functionarismul . Trebuie schimbat radical tot ceea ceea ce se numeste " sistem ". Toate asa zisele reforme facute pana acum au fost dominate de ideea ca o societate se poate reface si dezvolta prin introducerea unor institutii si prin legi providentiale , uitandu-se ca o institutie trebuie sa fie un termen , un rezultat , un punct de plecare , o continuitate . Fiecare partid care ajunge la guvernare anuleaza tot ce a facut guvernul precedent . Fiecare partid , alianta sau lider care ajunge la putere doreste sa reformeze . Nineni nu vrea sa continue . Reforma administrativa , autonomia prost inteleasa , pot efacta grav unitatea statului . Oricum , in conditiile actuale , descentralizarea va slabi statul spre profitul baronilor si grupurilor de interese locale . Reformele de orice fel trebuie sa duca la prosperitate . Societatea romaneasca nu este o societate prospera . Pentru realizarea marilor reforme este nevoie ca si polulatia sa fie pregatita si interesata in realizarea acestora . Dar modul in care sunt gandite si realizate reformele , produce intotdeauna suferinte si consecinte greu de suportat , mai ales ca toate eforturile si sacrificiile sunt suportate de catre cei multi nu de catre cei suspusi . Un lucru este cert : USL vrea sa faca o reforma fara pregatirea si consultarea cetatenilor , motiv pentru care s-ar putea ca reforma administrativa si modificarea Consitutiei sa nu fie votate de catre electorat.