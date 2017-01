Conservatorii constănţeni au votat pentru liste comune cu PSD la europarlamentare

Conservatorii constănțeni au votat pentru liste comune cu PSD la europarlamentare

Luni, 16 Martie 2009.

PC a decis ieri, în urma consultării liderilor din teritoriu și a parla-mentarilor săi, să participe la alegerile europarlamentare alături de PSD, a anunțat purtă-torul de cuvânt al formațiunii, Bogdan Ciucă. Decizia a fost luată cu 32 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri. Printre cei care au votat pentru liste comune s-au numărat și conservatorii constănțeni și asta deși unii dintre reprezentanții locali ai partidului susțineau contrariul. Potrivit secretarului general adjunct al PC, Gelil Eserghep, conservatorii constănțeni s-au manifestat, însă, la vot în favoarea păstrării Alianței PSD + PC și pentru alegerile pentru Parlamentul European din 7 iunie. „Decizia e una clară, asumată de tot partidul”, a declarat și Bogdan Ciucă, el explicând apoi că o participare la alegeri pe liste separate ar fi bulversat electoratul conservator, obișnuit de la alegerile trecute cu Alianța PSD+PC. El a mai spus că decizia a fost luată fără a se ține cont de semnalele și pă-rerile liderilor PSD și ale altor partide față de una sau cealaltă dintre variantele pe care le are PC la dispoziție. „Nu s-au luat în discuție declarațiile altor lideri politici, noi am luat în vedere părerea fiecărei organizații teritoriale, locale. Nu am luat în discuție poziția altor partide, a fost o discuție între noi, în care au primat argumentele aduse de liderii organizațiilor județene”, a spus deputatul. Purtătorul de cuvânt al PC a mai precizat că liderul onorific al PC, Dan Voiculescu, nu a votat și a dat posibilitatea organizațiilor să se pronunțe.