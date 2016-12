Conservatorii constănţeni au pornit la „vânătoare“ prin judeţ

Conservatorii constănțeni au pornit la „vânătoare“ prin județ

Partidul Conservator din Constanța este în plină ascensiune, zilele trecute fiind deschise încă trei filiale în județ. Mai exact, au fost înființate Organizații Locale la Murfatlar, Hârșova și Aliman. Președintele Organizației Județene a PC Constanța, Ion Mincă, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că, săptămânile următoare, vor mai fi înființate și alte organizații în județ. „Până la Paște sperăm să acoperim tot județul Constanța. Momentan, se poartă discuții pentru a fi înființate alte 20 de organizații în județ. Nu spun că acolo unde se vor înființa noi organizații vor fi și cei mai buni pe care-i dorim. Ei există, însă, momentan, nu se pot înscrie în partid. Oricum, Partidul Conservator va avea la alegeri oameni noi, pregătiți, cu care sperăm să câștigăm”, a declarat liderul PC Constanța, Ion Mincă. El a spus că noii membri care vin la PC sunt oameni care ori nu au făcut politică, ori vin de la alte partide, mai puțin de la PSD sau PNL, pentru că în protocolul USL există o clauză prin care se interzice trecerea de la un partid la altul în cadrul Uniunii. Cei trei noi șefi de organizații județene au fost prezentați de prim-vicepreședintele Organizației Județene a Partidului Conservator Constanța, Dan Nicolae Rahău. Printre altele, el a menționat că Organizația de la Hârșova este copilul său de suflet, deoarece a muncit mult pentru constituirea ei. „Cei mai mulți dintre ei sunt tineri care au găsit deschidere pentru a se înscrie la noi în partid”, a precizat Rahău. La cârma Organizației Locale a PC din Hârșova se află Viorel Ionescu, un tânăr de 33 de ani, căsătorit, tatăl a doi copii. În momentul de față, el este șeful Căpităniei Hârșova. Ionescu spune că nu a mai fost membru al niciunui partid. „M-am înscris în Partidul Conservator deoarece am considerat că este o rampă de lansare pentru tinerii care doresc să facă ceva în administrația locală. La Hârșova, celelalte partide sunt bine structurate, iar eu am considerat că la conservatori este loc și pentru tineri. Suntem mulți tineri care am fost la studii prin alte orașe, dar am ales să revenim și să muncim în orașul Hârșova, acolo unde ne-am născut. Vrem să facem ceva pentru că nouă ne este greu să credem că la Hârșova nu se pot rezolva anumite probleme cum ar fi șomajul, cea mai grea problemă cu care se confruntă localitatea. De asemenea, Portul Hârșova ar trebui dezvoltat”, a spus Viorel Ionescu. Nou-înființata Organizație de la Hârșova are 126 de membri din care 80% dintre ei sunt tineri cu vârste până în 30 de ani. În ceea ce privește localitatea Murfatlar, noul președinte al organizației PC de acolo este fostul șef al Garnizoanei, Eugen Romanescu, actualmente general în rezervă. Totodată, președintele organizației din localitatea Aliman este fostul primar Nicolae Georgescu, care, de curând, și-a dat demisia din PDL și s-a înscris în PC.