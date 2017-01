"Consensul pentru Schengen nu a fost îndeplinit în această toamnă"

Ministrul Titus Corlățean a declarat că în această toamnă nu s-a întrunit consensul pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen, dar un important actor european a confirmat sprijinul pentru intrarea în acest spațiu, aderarea rămânând un obiectiv al Bucureștiul, care însă nu stă cu mâna întinsă.Întrebat, la Digi24, dacă el consideră că România va intra vreodată în Schengen, în condițiile în care aderarea a fost din nou amânată, ministrul de Externe a precizat că în această toamnă nu a fost îndeplinit consensul."Vă aduc aminte ceea ce și premierul României a spus acum un an de zile: în clipa în care vom întruni consensul vom face acest pas. Deocamdată, acest consens nu a fost întrunit. Nu pot să vă ascund faptul că, de exemplu, unul din actorii importanți europeni a făcut un pas înainte - nu voi cita numele acestui actor important - confirmând sprijinul pentru aderarea României la Spațiul Schengen. Deci e un pas înainte, gestionat discret. Sunt convins că România va intra în Spațiul Schengen, dar am ieșit din acea zonă de supralicitare a acestei mize. Da, ne dorim să intrăm, rămâne un obiectiv important, dar, încă o dată, nu stăm cu mâna întinsă, am îndeplinit criteriile și pe canale politice firești vom avansa pentru adoptarea acestei decizii prin consens. În această toamnă consensul nu a fost deocamdată posibil", a precizat Titus Corlățean.