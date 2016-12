Congresul PSD a început. Pe cine mizează Constanţa?

1

Nastase apare,soarele rasare

.Aparitia lui Nastase la Congres a provocat aparitia soarelui.A venit insotit de odrasla sa care doreste sa-i calce pe urme si sa profite din plin de experienta si banii taticului sau .Intrat in sala a fost intampinat cu entuziasm si cu un imn special aranjat pentru el ,o combinatie intre imnul UE si Hora Unirii,dar pe un ritm mai saltaret. Rar s-a vazut in Romania o asemenea manifestatie de simpatie si solidaritate intre profitorii Marelui Jaf National la vederea celui care i-a imbogatit si le-a dat putere. A fost invitat printre altii si Papandreu , grecul care a venit sa invete PSD cum sa falimenteze cat mai repede Romania,avand in vedere ca el a reusit acest lucru in Grecia.A mai fost invitata o doamna care , potrivit declaratiei lui Ponta,poate tine cuvantari mai entuziaste decat Rovana cea de Plumb. De aceeasi primire entuziasta a avut parte si tartorul onorific , tov. Iliescu.Sala a aplaudat indelung si furtunos,dovada a lichelismului de care e capabila asa zisa clasa politica.In cuvantarea sa,Ponta a promis poporului ca va face prosperitate si multe altele pe care nici nu le mai enumeram.In sfarsit a luat cuvantul Cacarau care ne-a demosntrat ca 1+1 fac mai mult decat 2 desigur daca adaugam la PSD si USL si pe celelalte doua formatiuni aliate.Ne-a convins ca avem de-a face cu “cea mai puternica alianta politica realizata vreodata in Romania , dar nu ne-a spus nimic de durata si de eventualele realizari.Ca un adevarat liberal specialist in flatulatii a rostit geniala idee ca investitiile nu se fac cu bani ci cu incredere,adica noi cu increderea si speranta,ei cu banii.Si-a incheiat logoreea subliniind importanta reevaluarii, referindu-se la coabitarea lui Ponta cu Basescu.In acest timp Ponta statea cu capul aplecat si ganditor ca Ovidiu pe soclu..Motivul l-am aflat cand a spus ca se gandea ca s-ar putea ca la anul sa coabiteze cu Cacarau,ceea ce ar fi mai rau , dar noi nu credem ca se va intampla asa ceva . Larg la inima ca toti cei din USL ,a continuat sa primita ca va da Romaniei institutiile si conducatorii pe care-i merita.Nu va fi cazul,deoarece aceasta s-a si realizat.Spre fericirea noastra.