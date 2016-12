Conducerea UNPR Constanţa nu s-a văzut la faţă cu liderii PSD

1

pretul tradarii

Daca n-ar fi asa de bronzat din nastere,ar trebui sa i se vada roseata rusinii pentru ceea ce a facut UNPR prin tradarea josnica a partidului care a adus-o la guvernare. UNPR s-a dovedit o grupare de sabotori politici inflltrati de PSD in coalitia PDL care a platit scump acceptarea in alianta a acestei formatiuni de declasati in frunte cu generalii de carton Oprea si Ontanu.Pana la urma,in politica romaneasca,rolul hotarator il vor avea gruparile politice formate din traseisti la care putem adauga si UDMR.