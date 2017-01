Conducerea CJC propune un referendum pentru denumirea Teatrului de Stat Constanţa

Conducerea CJC propune un referendum pentru denumirea Teatrului de Stat Constanța

Schimbarea denumirii Teatrului de Stat Constanța este una dintre inițiativele Consiliului Județean Constanța care a suscitat recent o serie de dezbateri aprinse în spațiul public. Inițiatorul acestui proiect, șeful CJC Nicușor Constantinescu, a decis să retragă de pe ordinea de zi a ședinței de ieri proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului de Stat Constanța în Teatrul de Stat „Jean Constantin”. În schimb, Constantinescu s-a decis acum să pro-pună organizarea unui referendum pe acest subiect. „Vom face un referendum în care vom întreba cetățenii județului Constanța cum vor să se numească Teatrul de Stat Constanța. Să spună exact cum vor: să îi spunem Teatrul Fantasio, să îi spunem Manolache, sau Jean Constantin”, a precizat Nicușor Constantinescu la finalul ședinței CJC. „Nu este vorba despre un referendum pentru schimbarea unei legi, ci de o simplă opțiune pentru un nume sau mai multe. Cine va primi cele mai multe voturi acela va rămâne. Ca să nu se mai spună că am eu nu știu ce interes”, a explicat el. Referendumul are cele mai mari șanse să treacă în versiunea „Jean Constantin” în condițiile în care CJC menține în continuare confuzia în rândul constănțenilor privind existența Teatrului de Stat. Mai mulți artiști constănțeni au semnalat faptul că nimeni nu poate nega valoarea lui Jean Constantin, însă trebuie să ținem cont că actorul a debutat și a jucat pe scena Teatrului Fantasio, un teatru de revistă, desființat în 2004 de către CJC. Problema pe care au ridicat-o artiștii este aceea că, în schimbarea denumirii Teatrului de Stat, trebuie luat în calcul faptul că această instituție nu are nici o legătură cu teatrul de revistă. Mai mult, se pare că nimeni nu mai poate lansa o idee în Constanța în afară de președintele Consiliului Județean. După ce a „împrumutat”… de tot proiectul inițiat de către consi-lierul PDL Mihai Petre, privind acordarea titlului de cetățean de onoare lui Jean Constantin, și l-a introdus pe ordinea de zi cu numele său la inițiator, Nicușor Constantinescu s-a „gândit” brusc să dea cinematografului „Republica” numele lui Jean Constantin în cazul în care ar fi probleme la referendum. Reamintim însă că actorul Liviu Manolache a fost primul care a venit cu recomandarea ca „Republica” să îi poarte numele lui Jean Constantin, declarații ce pot fi verificate în ediția de luni, 21 iunie, a ziarului „Cuget liber”.