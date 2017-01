Conducerea CJC, ofertă pentru PNL. Liberalii refuză şi aleg să rămână în opoziţie

Conducerea CJC, ofertă pentru PNL. Liberalii refuză și aleg să rămână în opoziție

„Aici nu suntem PSD, PNL, ALDE sau PMP. Îmi doresc o bună colaborare cu toate partidele care fac parte din Consiliul Județean Constanța pentru a lucra în interesul cetățenilor din județ. Suntem o echipă care muncește să schimbe fața județului. De aceea, fac un anunț public și transmit că invit colegii de la PNL să vină alături de noi în aparatul administrativ. Pentru a ne arăta deschiderea și transparența, le vom oferi în coordonare serviciul de achiziții publice. Îi chem să lucrăm împreună. Sunt conștient că, la un moment dat, vor fi divergențe, dar sperăm să fie constructive. În plus, liberalii vor primi și președinția a două comisii de specialitate din cadrul CJC. Alte două vor reveni PMP, două vor fi la ALDE, iar PSD va păstra trei dintre ele”, a declarat pre-ședintele CJC, Horia Țuțuianu.Contactat telefonic, liderul grupului consilierilor județeni, liberalul Robert Boroianu, a declarat pentru „Cuget Liber”, că PNL va refuza oferta celor care conduc județul.„Le mulțumim că s-au gândit la noi, însă vom respecta tot ce am promis în campania electorală. Mai exact, refuzăm oferta celor care conduc CJC și preferăm să rămânem în opoziție și să facem opoziție, fără a ne implica în conducerea executivă a instituției. În ceea ce privește oferirea a două funcții de președinte în comisiile de specialitate din cadrul CJC, acolo este vorba despre altceva, acolo vom accepta deoarece așa este normal, deoarece avem și noi proiecte ce ne dorim să fie puse în aplicare, proiecte în interesul cetățenilor județului Con-stanța”, a declarat Robert Boroianu.În altă ordine de idei, referitor la direcțiile din cadrul CJC repartizate celor doi vicepreședinți, Claudiu Palaz va răspunde de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport, precum și de Direcția Generală de Proiecte, în timp ce Daniel Learciu se va ocupa de Direcția Cultură, Sport, Turism, Sănătate și Direcția de Urbanism și Lucrări Publice. Totodată, celelalte două direcții, respectiv cea generală de administrare publică și juridică, precum și cea economico-financiară, vor fi în subordinea directă a președintelui CJC, Horia Țuțuianu.În ceea ce privește comisiile de specialitate din cadrul CJC, acestea vor fi nouă la număr, cu una mai mult față de cele existente. Noutatea o reprezintă Comisia de Relații cu Societatea Civilă și ONG-uri. Celelalte opt vor fi: Comisia de Buget Finanțe, Comisia de Inventar, Patrimoniu și Infrastructură, Comisia de Urbanism, Comisia de Mediu și Agricultură, Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, Comisia de Sănătate și Protecție Socială, Comisia de Educație, Sport, Tineret și Turism și Comisia de Cultură, Culte și Monumente Istorice. Toate cele nouă comisii urmează să fie repartizate consilierilor județeni la prima ședință care ar putea avea loc în cursul zilei de joi.Pe de altă parte, în cadrul conferinței de presă, Horia Țuțuianu nu a ascuns faptul că a început să facă primele verificări, motiv pentru care a vizitat de unul singur două dintre instituțiile subordonate CJC.„Am vizitat singur două direcții ale instituției noastre. Am vrut să cunosc modalitatea de lucru. Este vorba despre Direcția de Pază și Delfinariu. Problemele celor două direcții sunt numeroase. Una dintre acestea este modul de coordonare a acestora. Le voi verifica rând pe rând pe toate. Vreau să stau de vorbă cu oamenii, cu angajații, să le aflu părerea. Îmi place să stau de vorbă cu oamenii care lucrează în cadrul CJC, de jos în sus și apoi să iau o decizie dacă este necesar. Nu voi lua niciodată o măsură fără să am mai multe opinii”, a declarat Țuțuianu.În plus, el a mai adăugat că, în perioada următoare, angajații CJC vor fi evaluați profesional.