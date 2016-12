Concursul de director la Muzeul de Istorie, amânat! Care a fost motivul

2

Spargem grase

"Despre Milano se spune ca este capitala modei si chiar asa este ! Cand am fost data trecuta, toata atentia mea s-a indreptat spre obiectivele turistice si nu am avut timp sa ma uit cu atentie la felul in care se imbraca milanezii. Nici nu stiti cat este de placut sa te plimbi pe strazi sau sa stai la o terasa si sa admiri eleganta de care dau dovada atat femeile cat si barbatii din Milano..." Mai gretoaso care te imbraci in uniforme si fara pic de ordine - Carmen Mocanu, si cu p i z d o i u l ala cat caldarea care se vede in mulaciunile oribile puse pe coapsele tale uriase, capitala modei este PARIS! Analfabeto facuta ziarista la apelul de seara, PARIS, t'as tout compris? Milano este ococalareala-tiganeala ca in Rromanistan, etalonul pt gretoase cu 👖 jeans mulati si jachete denim in acelasi timp😂😂😂😂🙈🖕🖕. Pune dracu' mana si scrie despre plictiselile tale cu politica locala, lasa eleganta in Franta si in alte orase chic din lume. Puie FUTALIA🇮🇹🖕, Puie MOCANU🖕🖕🖕!