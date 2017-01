Comunele constănţene, lăsate în paza… Domnului

Comunele constănțene, lăsate în paza… Domnului

Existența unor organisme specializate care să asigure liniștea și ordinea publică, paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat din satele și comunele constănțene pare că a rămas un simplu vis al primarilor. Mulți edili constănțeni au renunțat la ideea unor servicii de poliție comunitară, reclamând faptul că nu sunt bani pentru susținerea financiară a polițiștilor. În aceste condiții, unii dintre ei au abandonat orice inițiativă de a asigura paza satelor, lăsându-i pe oameni în grija… Domnului. În alte comune, acționează „paza obștească” sau doi-trei polițiști multifuncționali. În schimb, există și primari care au preferat să apeleze la firme de pază pentru siguranța obiectivelor din comune. Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a recunoscut că nu există poliție comunitară în comună. „Noi suntem o comună mică. Avem 2.000 de locuitori, iar cei trei polițiști din comună fac cu rândul prin rotație și supraveghează satele. Însă, de cele mai multe ori, ei acționează doar atunci când sunt evenimente deosebite în comună. În rest, noi nu avem probleme deosebite”, a explicat Murat. La Siliștea, așa cum a remarcat primarul Mihai Soare, a funcționat pentru o bună perioadă de timp „un embrion de poliție de pază”. Primăria avea șase angajați care asigurau paza în comună, pe rând, în fiecare zi. Însă din cauza crizei economice pe care a întâmpinat-o și administrația locală, primarul a fost nevoit să renunțe la „embrionul” de securitate, cei șase paznici intrând în șomaj. „Noi am tot așteptat legea poliției locale pentru a vedea exact cum ne vom organiza și cum vom putea plăti polițiștii comunitari pentru că nu putem institui noi taxe locale. Ar însemna să împo-vărăm oamenii. Acum, ne bazăm doar pe reprezentanții Poliției Române din comună. Dar nici ei nu mai au tragere de inimă”, a adăugat Soare. Cetățenii comunei se mobilizează Mihalache Neamțu, primarul din Rasova, a confirmat, la rândul său, necesitatea funcționării poliției comu-nitare la nivelul tuturor comunelor. „Ar fi ca un balon de oxigen pentru noi. Dar nu avem bani de poliție comunitară. Noi avem asigurată paza obștească. Fiecare cetățean al comunei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, face aproximativ două zile de pază pe an”, a declarat Neamțu. „Însă nu știu cât vor mai accepta și ei să facă de pază”, a mai remarcat el la final. În comuna Pantelimon, au acționat până în primăvara anului trecut opt paznici, câte doi pentru fiecare sat. „Am desființat acest serviciu al Primăriei pentru că nu mai aveam bani să îi plătesc pe oameni. Acum doar poliția este cea care mai patrulează prin sate. Și culmea este că, de când nu mai avem paznici, nu au mai fost deloc probleme la noi”, a declarat Vasile Neicu, primarul comunei Pantelimon. Contracte separate Pentru că nu era mulțumit de ser-viciile postului de poliție din comună, primarul din Bărăganu, Constantin Bențea, a încheiat un contract cu o firmă de pază. „Nu avem aici poliție comunitară, iar postul de poliție suferă o fluctuație masivă de polițiști. Nicio-dată nu am reușit să avem și noi trei polițiști. Tot timpul am avut numai câte unul. Am informat Poliția Județeană și le-am cerut să avem și noi trei-patru polițiști în regim permanent. Dar ei vin, stau un an și pleacă”, s-a plâns Bențea. „Astfel, comuna este, în majoritatea timpului, fără poliție și fără pază. Tocmai de aceea, noi am vrut să asigurăm securitatea principalelor obiective din comună și am încheiat un contract cu o firmă. Acum, în fiecare sat din comună există câte trei-patru paznici, costumați și dotați și cu mașină, care își fac treaba foarte bine”, a completat primarul.