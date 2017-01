Comuna Poarta Albă, reconstruită ecologic

Pe lângă alte obiective pe care le are în vedere în acest an, primarul comunei Poarta Alba, Vasile Delicoti, intenționează să ducă la bun sfârșit și un proiect demarat la sfârșitul anului trecut. Este vorba despre „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrele de ameliorare, Zona Carierei, Zona Gării, Zona Galeșu”.Scopul final al inițiativei este împădurirea unei suprafețe de 76,57 de hectare în localitatea Poarta Albă și satele Galeșu și Nazarcea. Pe acest teren se vor planta o varietate de specii de arbori precum stejarul pufos, teiul alb, ulmul, păducelul, pinul negru, mojdreanul, sălcioara și glădița.Proiectul are o valoare de 2.133.970,05 lei, iar finanțarea sa se realizează prin Administrația Fondului pentru Mediu.