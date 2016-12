Comuna Pantelimon, proiect de 54 de milioane de euro pentru canalizare şi apă potabilă

Comuna Pantelimon, proiect de 54 de milioane de euro pentru canalizare și apă potabilă

De departe, cea mai mare pro-blemă cu care se confruntă adminis-trația locală vizează fondurile necesare realizării proiectelor aflate pe hârtie.În acest context, banii europeni sunt ca o mană cerească, acesta fiind și motivul pentru care primarul Vasile Neicu spune că așteaptă cu interes noile axe care să-i permită să atragă noi fonduri europene.În acest sens, el a dat exemplu proiectul ce vizează construirea unui after-school și a explicat că acest obiectiv ar urma să vină în sprijinul părinților cu o situație materială deficitară. Documentația este finalizată, iar reprezentanții autorității locale așteaptă cu interes răspunsul celor abilitați.„Documentația proiectului a fost deja finalizată și depusă într-o sesiune de depuneri de proiecte, pentru finanțare europeană. Aștep-tăm răspunsul Uniunii Europene, pentru a vedea dacă proiectul este eligibil să primească finanțare. În comună sunt mai mulți copii ai căror părinți au posibilități finan-ciare reduse.Dacă proiectul va fi acceptat, vom putea ajuta aproximativ 20 de copii din familii defavorizate. Ei vor beneficia de o masă de prânz gratuită, finanțată din bani de la bugetul local. Unii nu au cu cine să-i lase după cursurile școlare, nu pot plăti pe cineva să stea cu ei. Avem în plan înființarea unui centru after-school în Pantelimonul de Sus. Acesta ar urma să funcționeze în clădirea vechiului CAP. Noi am obținut deja toate avizele necesare, am solicitat și efectuarea unui studiu de fezabilitate, acum să vedem ce răspuns vom primi în privința finanțării”, a spus primarul Vasile Neicu.Un alt proiect aflat în atenția primarului și a consilierilor locali vizează modernizarea unităților de învățământ din localitate. Mai exact, unele dintre ele au nevoie de grupuri sanitare interioare, deoarece, în acest moment, se află în exteriorul școlilor sau grădinițelor.„Avem un proiect pentru amena-jarea unor grupuri sanitare noi, în interior, la grădinițele din Nistorești, Pantelimonul de Jos și Runcu, precum și la școlile din Pantelimonul de Jos și Runcu. Trebuie să obținem avizele necesare, am demarat acțiunea încă din luna mai, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Ne-au fost alocați 800.000 lei, noi avem nevoie de aproximativ un milion de lei, deoarece, când vom începe aceste lucrări, trebuie să și consolidăm clădirile respective”, a declarat primarul Vasile Neicu.În ceea ce privește lucrările care se desfășoară la acest moment în comună, primarul a spus că prioritar este proiectul care presupune introducerea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în toate satele ce aparțin de comuna Pante-limon, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a alocat 54 de milioane de euro.