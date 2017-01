Comuna Mihail Kogălniceanu face cât municipiul Medgidia

Americanii de la Mihail Kogălniceanu sunt deopotrivă o oportunitate pentru comunitatea locală de a se dezvolta dar și un motiv de neliniște. Nu puține sunt vocile care vor să vorbească mai mult despre jumătatea goală a paharului și mai puțin despre beneficiile pe care le poate obține comunitatea de aici de pe urma prezenței americanilor la Mihail Kogălniceanu. „Bineînțeles că ne putem aștepta și la surprize mai puțin plăcute, gen atacuri teroriste… avem totuși aici niște luptători. Dar acum nu trebuie să trăim cu frica drobului de sare… Nu trebuie să neglijăm totuși șansele de dezvoltare a localității. Zona a devenit deja interesantă iar comparativă cu o altă comună, nivelul de trai din Mihail Kogălniceanu este unul net superior”, ne-a declarat primarul localității Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureșan, fost militar de carieră și el. Conform primarului, în prezent, bugetul comunei Mihail Kogălniceanu este, în prezent, aproape cât cel al municipiului Medgidia. De altfel, odată cu venirea trupelor americane la baza de la Mihail Kogălniceanu un prim element de noutate pentru comunitatea de aici a fost creșterea spectaculoasă a valorii locuințelor și terenurilor. Chiar astăzi, primarul va avea o întrevedere cu reprezentanții bazei militare americane de aici. Scopul întrevederii va fi acela de a discuta despre activitatea militarilor americani în zonă, dar mai ales despre serviciile pe care comunitatea locală le poate pune la dispoziția forțelor americane. În prezent, aproximativ 100 de localnici din Mihail Kogălniceanu lucrează la americani. Primarul se mai gândește și, eventual, la ceva facilități în vederea construirii unei școli sau grădinițe. Dincolo de suspiciuni, localnicii sunt, în general, încântați de sosirea americanilor. Sunt și unii care nu știu exact ce presupune amplasare bazelor militare în comuna lor. Doi foști militari de carieră, acum pensionari, ne-au povestit, la un moment dat, despre avantajele și pericolele implicate. „Noi am fost cadre militare și vedem cu totul altfel venirea militarilor americani în baza de la Kogălniceanu. Din punctul de vedere al comunei, este un lucru bun pentru că vor băga bani aici să dezvolte localitatea. Prin asta se vor crea și locuri de muncă pentru anumite persoane. Degeaba se spune că va angaja pe bandă rulantă. În bazele NATO nu poate lucra chiar oricine”, ne-au spus doi localnici din Mihail Kogălniceanu. Cei doi recunosc că ar exista și unele pericole, precizând însă că întotdeauna a fost așa la Mihail Kogălniceanu. „După informațiile de la televizor, bazele americane sunt ținta atacurilor teroriste. Dar, și acum, și înainte, acest pericol a fost permanent pentru populație aici, la Kogălniceanu”, au mai adăugat ei. În prezent, administrația locală lucrează la proiectele pentru anul viitor. 