Comuna Independenţa, pe lista de aşteptare a Executivului

Comuna Independența, pe lista de așteptare a Executivului

Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, este decis să nu mai deruleze nici un proiect în afara celui care vizează construirea celor 11 podețe. „Suntem pe lista de așteptare a Guvernului. Avem o hotărâre de acum doi ani de la Guvern pentru construirea unui campus școlar și nu am primit nimic”, a explicat Gâscan. Primarul a pregătit un teren de trei hectare pentru realizarea proiectului ce ajunge la 2,5 milioane de euro. „Cei 580 de copii ai comunei ar putea beneficia de 100 de locuri de cămin, de o sală de sport ultramodernă, însă sunt plimbat de la un birou la altul și nu rezolvăm nimic de atâta timp”, s-a plâns el. „Între timp, am început să reabilităm școlile singuri”, a spus ferm Gâscan. Potrivit lui, din primăvară și până în acest moment au fost refăcute trei școli, investiția totală fiind de 1.000.000 lei. „Avem realizate câteva studii de fezabilitate, însă nu vreau să începem lucrările acum pentru că s-ar putea să apară modificări. La nivel central apar mereu schimbări și suntem de multe ori puși în situația de a ne reface proiectele. După 1 ianuarie le voi da drumul. Așa vom avea și timpul de partea noastră având garanția că proiectele vor decurge foarte bine”, a lămurit lucrurile Gâscan. În acest sens, administrația locală Independența a pregătit un proiect de realizare a sistemului de apă și canalizare pentru Fântâna Mare și Tufani, de apă pentru Movila Verde și canalizare pentru Olteni, proiect a cărui valoare se ridică la trei milioane de euro. În plus, Gâscan vrea să reabiliteze și drumul comunal ce leagă Fântâna Mare de Tufani și să redreseze drumurile din Independența, proiect ce ar putea ajunge la un milion de euro. Prioritatea administrației din Independența o constituie finalizarea celor 11 podețe din comună. „Acum doi ani, ne-am confruntat cu o situație dramatică provocată de inundații și am solicitat Guvernului un sprijin de 3.500.000 lei pentru construirea unor podețe”, a spus gospodarul șef. El susține că a primit pe rând bani de la Executiv, însă nu în totalitate astfel încât lucrarea nu a putut fi finalizată încă. Până acum s-au construit picioarele a două podețe, precum și trei kilometri dintr-un canal de scurgere de la Fântâna Mare, constructorul reparând și canalul din Independența.