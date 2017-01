Comuna Agigea îşi va exploata potenţialul turistic

Începând din 2010,

Comuna Agigea își va exploata potențialul turistic

Vizita de la finalul săptămânii trecute a ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, pe litoralul românesc a reprezentat, pentru primarii constănțeni, o ocazie de a discuta despre proiectele și inițiativele al căror scop este de a reabilita administrațiile locale de la malul mării. În ceea ce privește comuna Agigea, în cadrul întâlnirii cu ministrul Udrea s-a discutat, potrivit explicațiilor primarului Cristian Cîrjaliu, despre proiectul prin care localitatea își poate exploata potențialul turistic, chiar și fără a intra în categoria stațiunilor de pe litoral. Mai exact, așa cum reiese din spusele primarului, comuna are o deschidere la Marea Neagră de aproximativ 900 de metri și, de asemenea, mai multe hoteluri mici și moteluri care, în sezonul estival, pot face față unui segment de 1.000 de turiști. Noutatea este, în 2010, susține Cristian Cîrjaliu, aceea că, „pentru prima dată în ultimii 20 de ani se vorbește, prin această inițiativă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, despre reabilitarea falezei din Agigea”. În această ordine de idei, proiectul ar presupune o reabilitare a localității de la malul mării și, conform precizărilor gospodarului-șef, o ocazie de a atrage, la bugetul local al comunei, sume de bani deloc de neglijat. „Comuna s-ar consolida pe partea turistică, este o viziune cu totul nouă, iar asta ar aduce venituri la bugetul local. Pentru asta, însă, plajele trebuie să fie sistematizate și, implicit, amenajate, căci din cauza faptului că în Agigea nu există lucrări hidrotehnice care să prevină eroziunea marină apele au înaintat foarte mult”, a ținut să menționeze primarul Cîrjaliu. Mărturisind că e conștient că Agigea nu se ridică, totuși, la standardele unei stațiuni de pe litoral, Cîrjaliu a specificat că implicarea Ministerului Turismului în acest proiect prin care „tot ceea ce e natural va fi exploatat în folosul localității” nu poate fi decât una „de bun augur”. „Ar fi nemaipomenit dacă am putea să aducem măcar 10% din veniturile realizate prin turism în bugetul local. Acest proiect de reabilitare a comunei ne-ar permite să punem bazele a ceea ce am putea numi «un turism de întâmpinare»”, a conchis primarul comunei constănțene.