Comisia Udrea a cerut revocarea şi urmărirea penală a ministrului PD-L

Comisia Udrea a cerut revocarea și urmărirea penală a ministrului PD-L

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia parlamentară de anchetă în cazul cheltuielilor și proiectelor de promovare ale Ministerului Turismului a votat, ieri, în unanimitate, o recomandare de revocare din funcția de ministru al Turismului și de demarare a urmăririi penale împotriva Elenei Udrea pentru deturnare de fonduri, uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu și încălcarea răspunderii ministeriale. Parlamentarii comisiei au pus sub semnul întrebării legalitatea contractelor de promovare, inclusiv a parteneriatului cu BRD-SG pentru unele acțiuni de turism în condițiile în care Udrea are un credit de 3 milioane de euro la această bancă. Membrii comisiei atrag atenția că această bancă a acordat ministrului Turismului un tratament privilegiat, Udrea beneficiind de o amânare de un an pentru rambursarea acestei creanțe. În plus, Udrea este acuzată de sfidarea comisiei prin refuzul nejustificat de a prezenta documentele solicitate, de a se prezenta la audierile acestui for și de a a-și încuraja subordonații să boicoteze invitațiile de venire în fața parlamentarilor. Comisia a mai propus Legislativului să aprobe sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării unei anchete referitoare la săvârșirea de către persoanele care au semnat în numele Ministrului Turismului, a infracțiunii de „uzurpare de calități oficiale”, cercetarea infracțiunii de „deturnare de fonduri”, săvârșită de către angajații din minister, și cercetarea faptelor care pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de returnare de fonduri. Comisia mai solicită Camerei Deputaților să aprobe sesizarea Curții de Conturi a României, a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Băncii Naționale a României, pentru verificarea modului în care s-a făcut execuția bugetară și s-au derulat contractele de promovare la nivelul ministerului. În cadrul unei conferințe de presă, Elena Udrea a declarat că nu are niciun motiv să își dea demisia, iar acuzațiile ce i se aduc în raport sunt lipsite de argumente. „Comisia Vanghelie condusă de Ludovic Orban și-a îndeplinit misiunea pentru care a fost înființată de PSD și PNL: fabricarea cu orice preț a unor acuzații penale la adresa mea”, a declarat Udrea. Ea a adăugat că singurul scop al comisiei a fost acela de „a încerca să compromită un ministru PD-L în perspectiva alegerilor prezidențiale”. „Nicio comisie parlamentară nu are dreptul să dea verdicte cu încadrări juridice așa cum am văzut astăzi (n.r.-ieri) indiferent de interesele politice sau electorale. Acuzațiile formulate în raport denotă rea-credință, necunoașterea legii, comportament abuziv și ilegal pe care membrii comisiei l-au avut pe toată durata desfășurării activității ei”, a mai spus ministrul.