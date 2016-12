Comisia lui Nicuşor Constantinescu vrea să cumpere 500 de autobuze pentru oraşul Cernavodă

Comisia lui Nicușor Constantinescu vrea să cumpere 500 de autobuze pentru orașul Cernavodă

Comisia de evaluare și analiză a riscului nuclear la nivelul județului Constanța s-a întrunit în mod ilegal, la Cernavodă. Potrivit prefectului Claudiu Iorga Palaz, hotărârea lui Nicușor Constantinescu, prin care Consiliul Județean Constanța a înființat o astfel de comisie, este nelegală, motiv pentru care a atacat-o în contencios administrativ. „Centrala de la Cernavodă nu este doar de interes județean, este de interes național. Ea are un statut juridic special, iar atribuțiile sunt ale unei comisii centrale specializate în acest sens, nu ale unei comisii formate din civili. Comisia lui Nicușor Constantinescu se suprapune cu organismele abilitate care au atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, iar funcționarea acestui organism este ilegală”, a precizat prefectul Palaz. O întrunire cu multe semne de întrebare Cu toate acestea, vineri, a avut loc prima întâlnire a acestei comisii, la Cernavodă. La acțiune, au participat membrii comisiei alcătuite din parlamentari, consilieri județeni și consilieri locali, adică persoane civile și nu oameni specializați în situații de urgență. Tocmai de aceea, unii au și spus că nu cunosc rolul acestei structuri dispuse de CJC. Conform regulamentului, scopul activității acestei comisii îl constituie evaluarea și analiza riscului nuclear la nivelul județului Constanța, având în vedere că într-o localitate a județului își desfășoară activitatea o centrală nucleară cu două reactoare și un depozit de deșeuri radioactive. De asemenea, identificarea și propunerea de măsuri legislative corespunzătoare în acord cu practica internațională în domeniul nuclear pentru minimalizarea riscului și acordarea de măsuri compensatorii reprezintă unul din scopurile pentru care a fost înființată această for-mațiune. Comisia va funcționa pe o perioadă de două luni, timp în care membrii vor solicita și analiza documentele ce vizează activitatea centralei nucleare de la Cernavodă. Totodată, s-a discutat despre măsurile care sunt luate în cazul accidentelor nucleare, reglementările legislative în domeniul nuclear, reglementările europene privind măsurile compensatorii. Printre propuneri, s-a regăsit și achiziționarea a 500 de autobuze care ar ieși pe traseu doar în caz de calamitate! Responsabilitățile CNE Cernavodă La rândul lor, reprezentanții Nuclearelectrica au ținut să sublinieze importanța trasării unei linii clare de demarcație între responsabilitățile CNE Cernavodă, cele ale Inspec-toratului pentru Situații de Urgență și ale autorităților locale, în cazul producerii unei situații de urgență, pentru a evita confuzia rolurilor pe care le au părțile implicate. Potrivit legislației în vigoare și în conformitate cu planurile de urgență aprobate, responsabilitățile CNE Cernavodă, în afara amplasamentului, constau în notificarea autorităților publice în cazul declarării unei situații de urgență, monitorizarea radiologică în zona de planificare a măsurilor urgente (10 km în jurul CNE Cernavodă), efectuarea de calcule de doze anticipate la populație și transmiterea de recomandări privind măsurile de protecție pentru populație către autoritățile publice. Potrivit reprezentanților Nuclearelectrica, notificarea autorităților publice, inclusiv a primăriei orașului Cernavodă, se realizează prin telefon/fax, prin echipamentului F-1001 pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și prin SMS, cu ajutorul sistemului de notificare CERBER, pentru primarul orașului Cernavodă, pri-marul comunei Saligny și ISU Dobrogea. Nuclearelectrica a mai precizat că, potrivit legislației în vigoare, activitățile de răspuns la urgență în afara amplasamentului centralei sunt în sarcina autorităților locale și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. „În cazul în care Primăria Cernavodă ne va solicita cooperarea în acțiuni de elaborare a planurilor și procedurilor din responsabilitate, Nuclearelectrica își manifestă, ca de fiecare dată, deschiderea către comunitatea locală“, au precizat reprezentanții Nuclearelectrica. Potrivit acestora, până în prezent, nu a fost făcută însă o asemenea solicitare, deși CNE Cernavodă și-a exprimat disponibilitatea. Sirenă capabilă să transmită și mesaje vocale Referitor la propunerea Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu privire la îmbunătățirea mijloacelor de alarmare și comunicare către populație prin instalarea unor sirene, reprezentanții Nuclearelectrica au menționat faptul că CNE Cernavodă a instalat deja în orașul Cernavodă o sirenă care are posibilitatea de a transmite și mesaje vocale. În plus, potrivit acestora, s-au preluat pentru verificare și mentenanță și celelalte cinci sirene electrice ale orașului, panoul de comandă al acestora și cele două stații de avertizare acustică - optică instalate pe mașinile Poliției Comunitare. De asemenea, oficialii Nuclerelectrica au mai adăugat că, în momentul de față, se află în curs de contractare achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unei sirene electronice pentru comuna Saligny.