Comisia Europeană a anunţat că ridicarea MCV se amână

Comisia Europeană a anunțat că ridicarea MCV se amână

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost introdus în 2007, ca o condiție a aderării României și Bulgariei la UE și se concentrează în special pe reforma justiției, lupta împotriva corupției și combaterea crimei organizate.Ridicarea MCV nu se va întâmpla în acest an, a declarat, joi, la Parlament, secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, precizând că renunțarea la acest mecanism depinde de ceea ce vor face Guvernul și Parlamentul și ca reformele realizate să fie sustenabile și ireversibile."Așa cum știți, suntem în procesul de finalizare a raportului MCV și am venit aici să transmit mesajul că raportul va fi în această lună, cel mai probabil îl vom finaliza. Și am venit aici să spun că trebuie să continuăm progresul", a afirmat secretarul general adjunct al Comisiei Europene.Oficialul CE a susținut că, în ultimii zece ani, s-au înregistrat progrese, dar trebuie ca acestea să continue."În acest an ne uităm la ultimii zece ani, ne uităm la lucrurile bune și la lucrurile rele care s-au întâmplat. S-au înregistrat progrese, dar trebuie să vedem că aceste progrese continuă. Le-am spus reprezentanților voștri că trebuie să lucrăm împreună, dar ceea ce Comisia Europeană și președintele Juncker ar vrea să vadă este să lucrăm în vederea finalizării MCV, dar acest lucru depinde de Guvernul din România și de Parlament în a accelera, a merge în direcția corectă, și nu înapoi", a completat Mishou Paraskevi."MCV nu va fi ridicat anul acesta. Urmează să prezentăm raportul pe 2016 și vom rămâne deschiși cooperării și pentru anul viitor. Dar, în acest an, așa cum am spus, nu se va întâmpla (ridicarea MCV – n.r.). Raportul este deja gata. Pașii următori depind de ceea ce am spus. Am venit aici pentru a transmite mesajul că dorim o cooperare strânsă care să ducă la ridicarea MCV, dar acest lucru depinde de ceea ce Guvernul și Parlamentul vor face, depinde de îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite și că reformele făcute sunt sustenabile și ireversibile. Cred că am ajuns la un acord de a lucra împreună pentru a realiza aceste obiective", a afirmat secretarul general adjunct al Comisiei Europene, după întâlnirea cu reprezentanții conducerii Parlamentului, potrivit news.ro.Întrebată dacă raportul pe 2016 care urmează să fie prezentat la finalul acestei luni va fi unul ”complet pozitiv”, Paraschevi a negat, menționând totodată că, în ultimii zece ani, România a făcut atât progrese, cât și regrese în domeniul Justiției.”Nu. Când am spus progrese făcute în ultimii zece ani m-am referit la instituțiile pe care le-am văzut construite, la structurile deja încorporate în sistem. În orice caz, am văzut în acești zece ani și regrese certe și asta este ceea ce vrem să evităm în viitor. Nu pot acum să vă spun cum va arăta raportul, pentru că nu este finalizat, dar când mă uit în urmă, în ultimii zece ani, sunt progrese foarte mari în unele zone, în altele progrese normale, dar în alte domenii am văzut regrese și încercăm să permitem și să ne punem la dispoziție instrumentele pentru a merge doar în direcția progreselor făcute”, a conchis Paraschevi.România a îndeplinit toate condiționalitățile din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), toate autoritățile din domeniul juridic funcționează în condiții foarte bune, iar instituțiile importante au fost consolidate, fiind suficiente garanții ca monitorizarea să fie ridicată din vara acestui an, a declarat ministrul Justiției, Florin Iordache, după întâlnire.