Comisia de specialitate a CNATDCU a decis: Pandele nu a plagiat

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia de Științe Militare, Informații și Ordine Publică a CNATDCU a avizat, cu șase voturi din șapte, unul dintre membri fiind absent, raportul comisiei independente de lucru prin care se arată că Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat, cu titlul "România și noile provocări generate de integrarea europeană”.Din grupul de lucru format la Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) care a analizat teza de doctorat a lui Florentin Pandele au făcut parte conferențiarul universitar Cristian Niță și conferențiarul universitar Veronica Mihalache, ambii de la Academia Națională de Informații, precum și profesorul universitar Claudiu Țupulan de la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza”."Ieri (joi, n.r.) am primit de la președintele CNATDCU ca, până astăzi la 12 să-i prezint situația și să-i spun de ce se întârzie. Eu le-am trimis celor de la comisie, «Băi oameni buni, până mâine la ora 9 când am ședință, ori trimiteți rapoartele», că n-ai voie să te bagi peste ei, «ori îmi spuneți de ce nu le-ați făcut». Doar două rapoarte am primit aseară, raportul domnului Tobă și al domnului Pandele, pozitive fiind. Deci nu sunt plagiate. Ca obligație, prin regulament, am întrunit comisia astăzi de specialitate (…) Șase din șapte, că unul e absent, au avizat raportul”, a declarat, pentru News.ro, Ștefan Prună, președintele Comisiei de Științe Militare, Informații și Ordine Publică a CNATDCU.Prună a spus că, pe el, personal, l-a convins raportul comisiei independente care a arătat, "punct cu punct”, temeiul în baza căruia s-a considerat că lucrările lui Florentin Pandele și Petre Tobă nu sunt plagiate."Vreau să vă spun, ca să fie clar pentru toată lumea: nici președintele CNATDCU, nici eu nu am făcut presiuni asupra acestor comisii, «domnule, trebuie să dați un anumit verdict, ca să fim corecți». Asta este ce au gândit ei, da? Au gândit, ne-au pus la dispoziție, aseară (joi, n.r.), acest raport, noi l-am avizat și conform procedurii l-am înaintat președintelui CNATDCU”, a mai spus Prună.Raportul comisiei de lucru și al comisiei de specialitate în Științe Militare, Informații și Ordine Publică din CNATDCU este unul consultativ, urmând ca un vot să fie dat săptămâna viitoare de Consiliul General al instituției, a precizat, pentru News.ro, Marius Andruh, vicepreședinte al CNATDCU."Săptămâna viitoare se convoacă un Consiliu General, toți cei 47 de membri, fizic sau prin videoconferință. Vom discuta rând cu rând și ne vom spune părerea, în funcție de experiența fiecăruia, iar decizia va aparține acestui Consiliu", a spus Marius Andruh.Viorel Barbu anunța, în 30 iunie, că la CNATDCU sunt în lucru mai multe sesizări de plagiat, în cazul lucrărilor de doctorat ale lui Petre Tobă, Gabriel Oprea, Robert Negoiță, Florentin Pandele, Bogdan Licu, Neculai Onțanu, Mihai Stănișoară, Elena Petrescu, Adela Loredana Popescu, Loredana Radu și Dumitru Pârvu.Potrivit sesizării care a ajuns la CNATDCU, Pandele ar fi copiat în lucrarea sa de doctorat "România și noile provocări generate de integrarea europeană”, aproximativ o treime din conținut. Presa a scris și despre cealaltă lucrare de doctorat a lui Florentin Pandele, "Coordonate juridice și strategice privind navigația maritimă”, susținută în 2007 la Academia de Poliție, sub coordonarea lui Ion Dascălu, că ar fi fost plagiată din propria sa lucrare de licență.