Comisia de cod electoral a adoptat propunerea de vot uninominal mixt

1

Alegeri

Nu este important cum se fac alegerile, ci este important modul de numarare a voturilor ! Schimbarea imediata ( inainte de alegeri ) a modului de considerare a voturile exprimate. De exemplu:LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 ART. 85 si LEGEA nr. 373/2004 ART.85 ( 4 ) (3) (4 ) Sunt nule buletinele de vot ……. la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere…..aceste buletine de vot nu intra in calculul voturilor valabil exprimate. Dar domnilor asta este vointa mea in fata incompetentei ofertei electorale. Anularea votului de ce nu poate fi o vointa valabil exprimată? De asta sunt de accord si sustin ideea votului obligatoriu si raportarea voturilor PRO, la intreaga masa de votanti. Asa va aparea ADEVARATA legimitate. Am aruncat primul piatra, deci sa ne apucam de treaba!