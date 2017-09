Comisia de anchetă a prezidenţialelor din 2009: Fraudarea alegerilor a fost în favoarea lui Traian Băsescu

2

Si nas' Floreo

O comisie formata din tovarasi alesi de popor in Marea Adunare Nationala a intocmit un raport din care a rezultat ca banditul Basescu si tradatorul Boc,prin institutiile pe care le conduceau,au fraudat alegierile din 2009.Cu rea credinta si in dispretul legii cei doi infracori s-au sincronizat si au actionat "in forta",adica le-au spart dintii tovarasilor nostri din PSD,singurii patrioti crestini si romani adevarati.Astfel,tovarasii din PSD au avut nevoie de sute de proteze dentare si ulterior au fast bagati in puscarii sau in lagare de munca fortata.Uniti in cuget si-n simtire, tovarasii din comisie au ajuns, cu unanimitate de voturi, la o singura concluzie:asociere în vederea comiterii de infracțiuni care să aibă drept consecință favorizarea comiterii de infracțiuni electorale, cu scopul de a-l avantaja pe banditul Traian Băsescu.Dragi tovarasi,acesti banditi care se autointituleaza "in opozitie" au fraudat alegerile in anul 1995,2004,2005,2009, 2010 si referendumul din 2012.PSD,cel mai mare partid trebuia sa castige in toti acesti ani.PSD trebuia sa fie la carma tarii in ultimii 28 de ani.Sa se cerceteze de ce nu au fost la putere.Cu acest raport,urmasii nostri se vor sterge la cur daca Marea Adunare Nationala nu va lamuri toate aspectele infractionale pomenite mai sus.Dragi tovarasi din Marea Adunare Nationala (condusa de tov. Draknea) sa nu va puna necuratul sa cercetati lovitura de stat din 2012,martea neagra din decembrie 2013,referendumul lui Nicusor din 2011,cele patru mandate de primar ale derbedeului Mazare ,cauzele celui mai mare exod de populatie din istoria Romaniei(5 milioane de romani emigranti) ca dati de dreaku.Partidele de opozitie trebuie desfiintate.Toate absolut toate partidele de opozitie sunt numai de ochii lumii ca sa vada Occidentul ca,vezi doamne,avem si noi democratie.Servim Pesedeul !