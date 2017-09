Coaliţia de guvernare va colabora cu UDMR şi în această sesiune parlamentară

1

COLABORARE ANTINATIONALA

.Ne convine sau nu , UDMR stie sa faca politica . Este permanent complice cu toate partidele in ceea ce se cheama politica antinationala si antisociala practicata de catre toate partidele romanesti , incapabile de solidaritate cand este in joc soarta Romaniei .Pana la un punct , suntem de acord cu politica de compromis in raporturile partidelor cu UDMR , dar in timp ce aceasta organizatie pro-maghiara si antiromaneasca stie sa-si impuna si sa-si realizeze proiectele , politicianistii nostri ajunsi la guvernare , cu majoritate in Parlament , nu pun niciun fel de conditii UDMR . Daca Dragnea afirma ritos ca va colabora cu UDMR de ce nu conditioneaza colaborarea cerand UDMR sa renunte la manifestarile antinationale si sa condamne declaratia ticalosului Laslo Tokes , ca acum " a sosit momentul pentru autonomie teritoriala " . Cine este inconstient va spune ca nu conteaza astfel de decalaratii , uitand ca maghiarii , cu perfidia lor innascuta , au reusit ca prin politica " pas cu pas " sa ajunga de la placutele bilincve , invatamant in limba maghiara etc , la folosirea limbii maghiare de la 10% la 20 % in localitatile unde traiesc cetateni de etnie maghiara si in curand la ceea ce declara popa Tokes , la autonomie teritoriala . Sa nu uitam ca Tokes este vicepresedinte in Parlamentul UE si nimeni din UE n-a condamnat o astfel de declaratie , inclusive europarlamentarii care se pretind romani .