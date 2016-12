„Şcoala de vară se anulează. Vom avea doar întrunirea Delegaţiei Permanente“

Gheorghe Dragomir:

„Școala de vară se anulează. Vom avea doar întrunirea Delegației Permanente“

Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, anul acesta, liberalii vor renunța la organizarea unei Școli de vară la Constanța. Dragomir a precizat că 2012 este un an în care trebuie lăsată de-o parte atmosfera de vacanță, pentru că - spune el - situația României este una destul de complicată, iar festivismul nu-și are locul într-un astfel de cadru.Dragomir a precizat că Delegația Permanentă se va întruni, totuși, la București, pentru a discuta o ordine de zi destul de amplă.„Școala de vară se amână, de fapt, se anulează, însă vom avea întrunirea Delegației Permanente și a Consiliului Național Executiv la București pe 6 septembrie, iar pe 3 septembrie vor fi convocate grupurile parlamentare reunite ale PNL. Există o serie de probleme pe care nu am avut timp să le discutăm. Trebuie să analizăm rezultatele alegerilor locale, pentru că, din cauza celorlalte evenimente petrecute la nivel central, nu am avut timp să le dezbatem. Trebuie să facem o analiză a activității politice, să discutăm o serie de aspecte importante. Acesta este motivul pentru care am renunțat la Școala de vară, la festivism și la atmosfera aceea de vacanță. Anul acesta nu a fost unul pentru vacanțe”, a precizat liderul liberalilor din județ.Potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, membrii De-legației Permanente și ai Consiliului Național Executiv vor analiza rezultatele de la alegeri, dar și de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu obținute de fiecare filială în parte. El a precizat că au fost convocate și grupurile parlamentare reunite ale PNL, pentru data de luni, 3 septembrie, începând cu ora 12.00, pentru a discuta prioritățile legislative aferente ultimei sesiuni a acestei legislaturi septembrie-decembrie.