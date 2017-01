Şcoala de Vară „Comunităţi româneşti şi identitate europeană” se lansează oficial, astăzi, la Eforie Sud

Școala de Vară „Comunități românești și identitate europeană” se lansează oficial, astăzi, la Eforie Sud

În perioada 20-26 august, Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe derulează, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și sub patronajul Președintelui României, tabăra pentru tinerii de origine română din străinătate. Evenimentul debutează la Eforie Sud, iar în cadrul acestei tabere, parte a programului ARC 2009, va avea loc și cea de-a patra ediție a Școlii de Vară „Comunități românești și identitate europeană”. Așa cum se menționează pe site-ul oficial al MAE, lansarea propriu-zisă a evenimentului are loc astăzi, la ora 17.00, în tabăra de la Eforie Sud, iar la acțiune vor lua parte ministrul Afacerilor Externe, social-democratul Cristian Diaconescu, și ministrul Tineretului și Sportului, democrat-liberala Sorina Plăcintă. În ceea ce privește implicarea instituțiilor tomitane în organizarea taberei și a Școlii de Vară „Comunități românești și identitate europeană” de la Eforie Sud, Direcția Județeană pentru Tineret Constanța este, potrivit declarațiilor directorului coordonator, Cristina Brânzoi, cea care va răspunde, alături de celelalte instituții partenere, de buna desfășurare a evenimentului. Conform explicațiilor conducerii Direcției Județene pentru Tineret, în taberele de la 2 Mai și Eforie Sud vor fi cazați 520 de tineri, dintre care, susține Cristina Brânzoi, cei de peste Prut vor sta la Eforie, în vreme ce tinerii din Germania, Italia, Spania, în număr de 160, la 2 Mai. Potrivit informațiilor de pe pagina web a MAE, tinerii vor beneficia de un program interactiv care va include vizitarea unor obiective turistice. Programul de tabere ARC pentru tinerii de origine română din comunitățile românești din străinătate a fost lansat în luna iunie a acestui an de către Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Minis-erului Afacerilor Externe. Tabăra derulată în perioada 20 - 26 august este a v-a din seria din acest an. La eveniment vor participa, alături de miniștrii anunțați, parlamentari constănțeni și, potrivit unor surse din interiorul PD-L, și șeful statului, Traian Băsescu.