Un an de la preluarea mandatului de prefect al județului Constanța

Claudiu Palaz: „Nu am nimic din ceea ce nu mi-am dorit“

Pe 2 octombrie 2009 Claudiu Palaz depunea, în prezența ministrului Turismului, Elena Udrea, jurământul de prefect al județului Constanța. Numirea sa în funcția de reprezentant al guvernului în teritoriu a avut loc potrivit principiului mobilității, din funcția de subprefect (pe care a ocupat-o în perioada 2006-2009), în cea de prefect. După un an de mandat, Claudiu Palaz recunoaște fără rezerve că nu a fost o perioadă ușoară, dar că, pe de altă parte, există și situații limită pe care un prefect trebuie să și le asume și, mai ales, pe care trebuie să le depășească. „Nimic din ceea ce e frumos nu este ușor“ Referindu-se, în câteva cuvinte, la activitatea sa din primul an al mandatului de prefect, Palaz menționează soluționarea cererilor făcute în baza legilor proprietății, atât pe fond funciar, cât și pe Legea restituirii pro-prietăților din Bulgaria. În continuare, prefectul județului Constanța subliniază transparentizarea ședințelor de fond funciar la care, în prezent, are acces și presa. El ține să precizeze aici și faptul că documentația de fond funciar e pusă la dispoziția membrilor Comisiei Județene cu cinci zile înainte de eveniment, conform regulamentului, „pentru soluționarea eventualelor probleme care ar putea fi ridicate”. În această ordine de idei, prefectul mărturisește că „eficientizarea activității instituției, în interesul cetățeanului, a avut loc ca urmare a unor eforturi foarte mari”, dar și că a avut, în demersul său, sprijinul aparatului Prefecturii, pe care îl cunoaște de ani de zile, având în vedere că lucrează în cadrul instituției din 2001. „Cu toate acestea, nu pot spune că a fost un an ușor, în pofida experienței acumulate în anii anteriori. Dar nimic din ceea ce este frumos nu este ușor. Îmi place administrația și am făcut-o cu plăcere, chiar dacă uneori a fost greu. Nu am nimic din ceea ce nu mi-am dorit”, a afirmat Claudiu Palaz. Legat de evenimentele care, în ultimele săptămâni, au marcat spațiul public și care au constat în proteste ale reprezentanților polițiștilor, cadrelor medicale și funcționarilor publici, proteste care au avut loc inclusiv în fața Prefecturii Constanța, Palaz a declarat că, deși din motive obiective nu a fost prezent la toate acțiunile de acest gen, a primit toate memoriile protestatarilor și le-a trimis la București. Atunci când a putut, a stat de vorbă cu aceștia, ascultându-le doleanțele, dar explicându-le totodată că, deși este reprezentant al guvernului în teritoriu și, deci, asociat automat cu guvernanții, rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă nu intră în atribuțiile sale, fiind vorba despre „acțiuni corelate la nivel național, care pot fi soluționate unitar, la nivel de țară”. „Nu există primar fără acces la prefect“ Referitor la relația pe care o are cu primarii localităților din județul Constanța, prefectul răspunde fără să ezite că ea este „foarte bună”. El explică însă, vizavi de controalele pe care Instituția Prefectului le-a efectuat în administrațiile publice locale din județ, că deși relația sa cu primarii decurge bine, ei trebuie să înțeleagă că „nimic din ceea ce nu respectă legea nu poate fi tolerat”. „Îi cunosc pe cei mai mulți dintre ei, din 2001, de când sunt în Prefectură. E ca într-o familie: pe copil îl iubești, dar îl mai și cerți. Nu toate lucrurile sunt roz. Nu înseamnă că dacă am o relație de prietenie cu aceștia am putea tolera anumite nereguli care sunt la nivel de primărie. Sunt convins că aceste controale ale prefectului au fost de bun augur și au îndreptat lucrurile acolo unde a fost cazul”. Pe de altă parte, Claudiu Palaz a declarat și că nu s-a întâmplat să fie nedisponibil pentru vreun primar constănțean, în vederea discutării anumitor probleme: „Nu cred că există primari care au încercat să apeleze la prefect cu o problemă și n-au fost primiți. Chiar dacă nu am putut să primesc pe cineva într-o zi, a fost reprogramat, fără să zăbovească ore în șir. Nu există primar fără acces la prefect”. „Președintele CJC trebuie să țină cont de recomandările prefectului“ Cât despre relația instituțională pe care prefectul Constanței o are cu președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constanti-nescu, Claudiu Palaz a declarat că, din punct de vedere profesional, îi reproșează președintelui CJC faptul că „nu se consultă cu juriștii”. „Am spus public și o spun încă o dată: nu are pregătire juridică și acest lucru se observă în afirmațiile și în unele dintre documentele pe care le întocmește, pe care le eliberează în calitate de președinte al CJC”. Palaz a declarat că nu este în război cu Nicușor Constantinescu, dar că poziția sa, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, „este legală și pertinentă în condițiile în care se încalcă legea”. „Președintele CJC, vrea, nu vrea, trebuie să țină cont de recomandările prefectului”, a mai menționat Palaz, referindu-se la mai multe hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, pe care le-a atacat, în decursul unui an, în instanța de contencios administrativ.