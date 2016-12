Claudiu-Iorga Palaz dă jos afişajul ilegal al USL

2

slogan

Mai,mai dar ce le sti tu pe toate! Oricum,eu propun un slogan pentru Mazare "invingatorul": Mazare primar in MADAGASCAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! si sa il ia si pe "domnul" Chiru cu el pentru ca au batut palma si ii mint pe constanteni cu nerusinare!

Răspuns la: Mazare are 76% in sondaj!

Adăugat de : alegator, 23 mai 2012

Mazare a castigat al patrulea mandat de primar, are 76% in sondajul INES. Chiru e pe locul doi cu 13%, Palaz si Dinu au fiecare 3%...