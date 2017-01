CJC vrea numai directori de nota 10

În ședința de consiliu județean de ieri, aleșii au adoptat și proiectul privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea finală a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJC. Așadar, au fost votate comisiile care îi vor evalua pe Liliana Lazia, director al Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă, Daniela Vlădescu, director al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Vasile Gherghilescu, director al Teatrului pentru copii și tineret. Este destul de surprinzătoare această acțiune cu atât mai mult cu cât, acum ceva vreme, directorii din subordinea CJC au mai fost evaluați o dată anul acesta. De data aceasta, însă, au fost selectați anumiți manageri de instituții pentru a face dovada competenței lor. Astfel că, la o simplă privire, observăm că lipsesc de la evaluare directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, precum și cel de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. De ce oare? La drept vorbind, cei doi, respectiv Gabriel Custurea și Adrian Mânăstireanu, sunt printre puținii directori care nu au ridicat „probleme“ instituției - mamă, Consiliul Județean Constanța. Cât îi privește pe ceilalți manageri de instituții, doar dacă amintim de Doina Păuleanu, cea căreia mai marii consiliului au tot încercat să îi pună bețe în roate până acum, e clar că ceva nu miroase a bine. Nu trebuie să omitem nici faptul că, potrivit hotărârii adoptate ieri, directorii ar trebui să fie numai purtători de coroniță. „În cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective”, se menționează în proiect. Așadar, o selecție… drastică, am putea spune, numai că bine ar fi ca ea să fie pe criterii strict profesionale. Din cei 32 de consilieri prezenți, singurii care au votat împotriva acestui proiect au fost cei șase pedeliști prezenți în sală. Ei au considerat că respectivele comisii supuse ieri la vot „nu sunt alcătuite în conformitate cu prevederile expunerii de motive, unde se precizează foarte clar că din componența acestora trebuie să facă parte specialiști în domeniu”.